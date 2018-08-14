США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин высказал мнение, что Вашингтон ищет любые предлоги, чтобы не выполнять данный договор.

США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу, пока Москва "не вернется к его соблюдению", следует из текста оборонного бюджета, который ранее подписал американский президент Дональд Трамп.

"Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний <…> в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам конгресса соответствующий сертификат", — следует из документа. Там же уточняется, что под сертификатом подразумевается снятие ограничений с России после оценки выполнения ею Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу подписали 23 страны — члены ОБСЕ в 1992 году. Россия ратифицировала его спустя девять лет, в 2001 году. Участники договора получили возможность облетать территории друг друга для контроля военной активности.

В прошлом году в Госдепе заявили, что с 2004 года якобы фиксируют нарушение Россией условий договора, а 20 июня прошлого года формально обозначили претензии по трем пунктам. Среди них ограничения на полеты над Калининградской областью, запрет на полеты вдоль десятикилометрового коридора на границах России с Южной Осетией и Абхазией, а также отклонение от согласованных маршрутов под предлогом форс-мажора.

С начала текущего года Россия ввела ответные ограничения для американских наблюдателей. Так, Москва уменьшила число аэродромов, которые можно использовать американским самолетам-наблюдателям.

В Совфеде прокомментировали решение США ограничить сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. По словам члена Совета Федерации Игоря Морозова, этот договор важен, однако в нем уже были сбои, которые не позволяли в полной мере его использовать.

"Внутриполитическая ситуация в США не позволяет сегодня вести разговор об улучшении отношений или выводе их из тупика. Поэтому приостановка договора еще раз свидетельствует о том, что до промежуточных выборов в конгресс в ноябре этого года будет продолжаться истерия, которая фактически уже достигла кульминации", — отметил Морозов в интервью RT.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что США ищут любые предлоги, чтобы не выполнять данный договор.

"Безусловно, вызывает сожаление тот факт, что Соединенные Штаты Америки заморозили выполнение обязательств, которые они взяли на себя в рамках Договора по открытому небу. Это вызывает также недоумение, поскольку Россия в полном объеме выполняет положения данного договора, и мы всегда обеспечиваем должные открытость и прозрачность, чтобы полеты осуществлялись над территорией, предусмотренной в рамках договора. Что касается США, то они ищут различные искусственные предлоги, чтобы не выполнять его положения", — сказал Юрий Швыткин.

США не впервые уклоняются от выполнения своих обязательств, предусмотренных международными и двусторонними соглашениями, отметил он.

"Это в определенной степени продолжение той цепочки, которая обозначилась в отношении США к договору по РСМД. Такое поведение не влечет за собой выстраивания конструктивных отношений между двумя великими державами, ведет к некоему недоверию, что, конечно, не служит обеспечению мира и стабильности. Вместе с тем еще раз хочу подчеркнуть, что мы всегда открыты и готовы выполнять Договор по открытому небу. Препятствия выполнению договора в данном случае чинят США, которые искусственно перекладывают ответственность за это на Россию, что абсолютно не соответствует действительности", — заключил Юрий Швыткин.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попали ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 километров и от 1000 до 5500 километров.

Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору РСМД. При этом глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются серьезные вопросы по поводу выполнения договора американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — в Румынии и Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором.

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