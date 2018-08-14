"Относительный конкурент". Эксперт о Трансадриатическом газопроводе

Американский конгрессмен рассказал, чем нужно заменить российский газ. Речь идет о Трансадриатическом газопроводе. В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетики Николай Хренков высказал мнение, что это заявление к экономике отношения не имеет.

Американский конгрессмен Девин Нунес заявил, что Европе следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода (ТАР) из Азербайджана в Италию, пишет Washington Examiner.

По его словам, это единственный рецепт снижения зависимости Европы от российского газа. Таким образом, европейские страны, в частности Германия, перестанут подкармливать "русского медведя" деньгами, заявил конгрессмен.

Единственным препятствием для этого газопровода Нунес считает российскую пропаганду в Италии, с помощью которой Москва распространяет дезинформацию с целью помешать реализации проекта.

Итальянские власти сопротивляются этому проекту, называя газопровод бессмысленным, поскольку на него нет спроса.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает ТАР, стоимость строительства которого оценивается в 5,2 млрд долларов, как противовес "Северному потоку-2".

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков рассказал, что для интересов России этот газопровод угрозы не представляет.

"Никакого противодействия или негативного отношения со стороны России к проекту ТАР нет. Да, его можно рассматривать как конкурента, но в относительной степени. Азербайджан – наш хороший партнер, и то, что азербайджанский газ пойдет по территории Италии – Россия к этому нормально относится. У нас есть свои проекты: "Турецкий поток", "Северный поток". И Трансадриатическому газопроводу там тоже найдется место, поскольку объемы добычи собственного газа в Европе неуклонно снижаются. Каждый год Европа на десятки миллиардов кубических метров снижает объемы потребления собственного газа и вынуждена постоянно наращивать импорт. Поэтому для России этот газопровод угрозы не представляет. А заявления каких-то американских конгрессменов – это больше для их собственного пиара. К экономике это не имеет отношения", – сказал Николай Хренков.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.