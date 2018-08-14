"Относительный конкурент". Эксперт о Трансадриатическом газопроводе

Американский конгрессмен Девин Нунес заявил, что Европе следует поддержать прокладку Трансадриатического газопровода (ТАР) из Азербайджана в Италию, пишет Washington Examiner.
По его словам, это единственный рецепт снижения зависимости Европы от российского газа. Таким образом, европейские страны, в частности Германия, перестанут подкармливать "русского медведя" деньгами, заявил конгрессмен.
Итальянские власти сопротивляются этому проекту, называя газопровод бессмысленным, поскольку на него нет спроса.
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает ТАР, стоимость строительства которого оценивается в 5,2 млрд долларов, как противовес "Северному потоку-2".
В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков рассказал, что для интересов России этот газопровод угрозы не представляет.
"Никакого противодействия или негативного отношения со стороны России к проекту ТАР нет. Да, его можно рассматривать как конкурента, но в относительной степени. Азербайджан – наш хороший партнер, и то, что азербайджанский газ пойдет по территории Италии – Россия к этому нормально относится. У нас есть свои проекты: "Турецкий поток", "Северный поток". И Трансадриатическому газопроводу там тоже найдется место, поскольку объемы добычи собственного газа в Европе неуклонно снижаются. Каждый год Европа на десятки миллиардов кубических метров снижает объемы потребления собственного газа и вынуждена постоянно наращивать импорт. Поэтому для России этот газопровод угрозы не представляет. А заявления каких-то американских конгрессменов – это больше для их собственного пиара. К экономике это не имеет отношения", – сказал Николай Хренков.
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