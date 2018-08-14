Эксперт: в украинскую политику неизбежно придут люди, которые мыслят здраво

Киев ждет колоссальный ущерб в случае разрыва торговых отношений с Москвой, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Украинцев ждет колоссальный ущерб в случае разрыва торговых отношений с Россией, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "112 Украина".

Экс-чиновник, в частности, отметил, что Россия продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Украины.

"Ну и скажем прямо: для Украины это хорошо, потому что все-таки это дает ей значительный рынок для сбыта своих товаров, дает возможность закупать то, что критически важно для страны. Украина покупает у России ядерное топливо, большую часть его, и это важно для работы атомных электростанций, производящих на Украине более половины электроэнергии. Остановка этих станций означала бы полную катастрофу", – подчеркнул Виктор Суслов.

Также экс-министр напомнил, что Киев уже испытал на себе последствия от прекращения сотрудничества с Москвой в ряде отраслей.

"Например, в космической отрасли. В итоге Украина, к сожалению, прекратила выпускать ракеты и не участвует в запуске космических аппаратов. Или в авиационной (отрасли – ред.) – и уже три года Украина не может произвести ни одного самолета", – добавил Суслов.

Он не согласился с призывами прекратить торговлю с Россией, поскольку, по его мнению, Украина от таких действий сильно пострадает.

"Предложение Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения – это предложение, которое нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще больше понизит уровень жизни украинцев ", – заключил экс-министр.

Ранее бывший украинский президент Виктор Ющенко выразил сожаление по поводу наличия тесных экономических связей между Украиной и Россией на протяжении последних четырех лет.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины.

"Между Россией и Украиной исторически и традиционно всегда было тесное разделение труда в экономике. Оно было налажено еще задолго до образования Советского Союза, а во времена СССР эти связи еще больше укрепились. Соответственно, производство товаров и услуг в России и на Украине очень тесно взаимосвязаны. И новому украинскому руководству за истекшие четыре года после переворота 2014-го совершенно предсказуемо не удалось найти замены этим связям. Пример с российским топливом для украинских АЭС, которое в Киеве хотели заменить американским, но так и не смогли – лишь один из многих", – сказал Владимир Оленченко.

Курс Киева на разрыв традиционных связей с Россией противоречит национальным интересам Украины, отметил он.

"Нынешнее украинское руководство держится на том, что противопоставляет себя России. И постепенно, как представляется, будет нарастать разрыв между позицией руководства и пониманием ситуации населением. Эта дистанция будет увеличиваться, и, соответственно, та часть политического руководства Украины, которая стоит против поддержания связей с Россией, будет слабеть. И неизбежно в политику придут люди, которые мыслят здраво, которые понимают важность интеграции России и Украины, и я думаю, что не как-то одномоментно, но постепенно начнется движение в сторону восстановления российско-украинских связей", – заключил Владимир Оленченко.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия называет обвинения голословными и неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что она не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!