Эксперт: террористы в Сирии готовятся к "войне без территории"

В Сирии уничтожены пять беспилотников, приближавшихся к авиабазе Хмеймим. В чем цель таких атак, в эфире радио Sputnik объяснил эксперт Станислав Тарасов.

Российские военные уничтожили пять беспилотников, которые приближались к авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков.

Пострадавших и материального ущерба нет. Дроны сбили на удалении от авиабазы, которая продолжила работу в штатном режиме.

В последнее время участились случаи уничтожения дронов, запущенных в сторону авиабазы Хмеймим. В общей сложности в августе сбили шесть беспилотников, которые террористы направили к российской авиабазе. Такие случаи не раз происходили и в июле.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik дал оценку ситуации.

"Победа в Сирии одержана, и об этом заявляют не только в российском военном командовании, но и в американском, и авторитетные представители ООН заявляют, что большинство территорий освобождено и находится под контролем правительства. Тем не менее, некоторые очаги сопротивления со стороны ИГ* существуют, и эти беспилотные атаки, которые в последнее время участились, на мой взгляд, носят зондирующий характер. Складывается такое ощущение, что "халифат" готовится к войне без территории. Неслучайно они создают так называемые "плавающие центры", частично перемещаются в какие-то труднодоступные зоны в Сирии. Вполне возможно, они попытаются закрепиться на территории Ирака, частично они уже находятся на территории Афганистана. А эти беспилотники – это так называемый "беспокоящий огонь" и стремление сделать хоть маленькую пакость", – сказал Станислав Тарасов.

* Террористическая группировка, запрещена в России

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