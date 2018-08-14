Политолог: Тимошенко в оценке ситуации на Украине недалека от истины

Украинский политик Юлия Тимошенко сравнила граждан своей страны с рабами Древнего Египта. Такая ситуация – результат политики нынешней власти, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook рассказала о бедственном положении украинцев, сравнив их с рабами в Древнем Египте.

По ее словам, украинские власти издевательски относятся к своим гражданам. Кроме того, она назвала украинцев, работающих в Польше, тем "экономическим фактором", который позволяет людям в стране выживать.

"Украинские граждане, работающие в Польше, прислали за три месяца на Украину 800 миллионов долларов. Во многом это и есть тот "экономический фактор", что помогает нашим гражданам здесь выживать, вопреки 145 "реформам" родной власти", – написала Тимошенко.

"В украинских деревнях начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки. Кроме как издевательством над людьми это нельзя назвать", – добавила Тимошенко.

Она отметила, что речь не только об "утечке мозгов", но и о миграции большого числа работников. "Это те люди, которые могли бы поднимать национальную экономику Украины, но вынуждены поднимать чужую", – отметила Тимошенко.

По ее мнению, выход из этой ситуации лишь один – создать условия, чтобы у украинцев появилось желание работать на Украине и не уезжать за границу.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов полагает, что оценки украинского политика близки к реальности.

"Юлия Тимошенко недалека от истины. В этих заявлениях она не очень сильно сгущает краски. Действительно, социальная ситуация в настоящее время на Украине достаточно сложная, и многие проблемы в последнее время усугубляются. Их результат – постоянное снижение уровня жизни, высокая безработица, которая приводит к тому, что миллионы украинцев отправляются в сопредельные государства на заработки, что приносит Украине значительную часть дохода. Конечно, такая сложная ситуация – это следствие того политического и экономического курса, который проводит нынешнее украинское правительство. Важная часть этого процесса – очень высокий уровень коррупции и преступности", – сказал Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

Он оценил политические шансы Тимошенко с такой предвыборной повесткой.

"Юлия Тимошенко как ведущий оппозиционный кандидат, естественно, заостряет внимание общества на существующих проблемах. Сейчас она – лидер общественного мнения и самый популярный украинский политик. Но до выборов еще достаточно длительная дистанция, за это время могут произойти разные форс-мажорные ситуации. Однако Тимошенко все-таки сохраняет ведущие позиции на протяжении достаточно длительного периода. Более того, наметился процесс перетекания в ее ряды политиков из других партий, в том числе из пропрезидентского блока, что тоже косвенным образом свидетельствует, что ее шансы достаточно высоки. В то же самое время нужно понимать, что ныне действующий президент Петр Порошенко – это искушенный политик. И, конечно, просто так он власть не отдаст. Его участие в двух "цветных революциях" показало, что этот политик способен не только на легитимную борьбу, но и на применение недозволенных методов. Так что не удивлюсь, если один из таких методов окажется в арсенале Порошенко в раках этой предвыборной кампании", – отметил Владимир Шаповалов.

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