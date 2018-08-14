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Мнение: в новом оборонном бюджете США – продуманная стратегия

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CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны СШАШтаб-квартира Министерства обороны США
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 финансовый год. Бюджет в его нынешнем виде преследует сразу несколько целей, считает политолог Илдус Ярулин. Какие именно – он объяснил в эфире радио Sputnik.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 млрд долларов, что на 3% (20 млрд) больше, чем в бюджете-2018.

Документ был подписан в торжественной обстановке на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк, что символизировало повышенное внимание президента к увеличению денежного довольствия военнослужащих – в новом бюджете эти расходы вырастут на 2,6%.

В документе уделяется повышенное внимание модернизации почти всех видов войск, в том числе стратегических сил. Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Минобороны, согласно документу, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года.

Десятки миллиардов долларов выделяются на закупку новой военной техники, в частности, бронетранспортеров Stryker A1 и истребителей F-35.

Документ подтверждает политику США по непризнанию Крыма российским и связанные с этим ограничения (с возможностью исключений, если это соответствует "интересам национальной безопасности" США), а также продлевает запрет на военное сотрудничество с Россией (кроме взаимодействия по предотвращению конфликтов). 

Бюджет констатирует наличие угрозы в Европе в связи с "российской агрессией", для сдерживания которой должны предприниматься военные меры вместе с союзниками по НАТО. Всего на цели "Европейской инициативы по сдерживанию" предполагается потратить 6,3 млрд долларов, которые пойдут, в том числе, на увеличение военного присутствия США на границах с Россией.

Другими противниками США, в том числе в киберсфере, называются Китай, Иран и КНДР, что соответствует духу оборонной доктрины, принятой ранее администрацией Трампа. 

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik объяснил, зачем нужно было включение этих пунктов в документ.

"Все это – продолжение политики Трампа: Америка превыше всего, и это должно быть подкреплено усилением мощи США. С другой стороны, это ответ и на экономические вызовы: попытка решить внутренние проблемы созданием новых рабочих мест и загрузкой промышленности. Ну и я бы не отказывался от того варианта, что продолжается политика, начатая в свое время Рейганом – так называемая политика "звездных войн", когда США и СССР вступили в соперничество, в гонку вооружений, что во многом послужило одной из причин ослабления экономики СССР", – сказал Илдус Ярулин.

По его мнению, оборонный бюджет США в его нынешнем виде позволяет президенту США решить и ряд задач во внутренней политике. 

"Это все давно отработанные схемы, которые помогают перехватить инициативу у демократов: то, что новый бюджет направлен, в основном, против России, Китая и Ирана, снимает некоторые вопросы по обвинениям в адрес Трампа. Это успокоит и сильных экономических игроков в США, которые, наверное, не будут поддерживать политику, направленную на импичмент Трампа. В целом же новый бюджет – это, с одной стороны, вызов всему миру. И, с другой стороны, в отношениях с европейскими союзниками Трамп показывает, что США увеличивают расходы, значит, это должны сделать и партнеры по НАТО. Здесь хорошо продуманная стратегия", – полагает Илдус Ярулин. 

Помимо прочего, документ требует от президента США представить отчет о том, поднимала ли администрация США на переговорах с Россией вопрос о ее новых видах вооружения ("скрытых российских системах") и готова ли Россия учитывать их при реализации договора СНВ-3. Закон также обязует президента в течение 90 дней после его вступления в силу предоставить в конгресс отчет со списком лиц, связанных с "российской разведкой", в отношении которых могут быть введены санкции по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) 2017 года. В оборонном бюджете также закрепляется право в определенных случаях предоставлять исключения из CAATSA для партнеров США, которые ведут оборонное сотрудничество с Россией.

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