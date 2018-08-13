Политолог оценил слова генерала Украины "о стремлении РФ дойти до Днепра"

Украинский генерал обвинил Россию в стремлении "дойти до Днепра". В эфире радио Sputnik крымский политолог Денис Батурин отметил, что Игорь Романенко, известный своими скандальными высказываниями о Российской Федерации, преследовал сразу несколько целей.

Россия разработала план по "захвату" южной и восточной частей Украины, заявил в эфире ObozTV генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По его мнению, российское присутствие в Азовском море угрожает безопасности Украины. Особые опасения у Романенко вызывают расположенные в Азовском море российские катера, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр".

"Этими ракетами могут при необходимости перекрывать чуть ли не всю Украину. Потому что дальность они уже показали на 1500 километров, а фактически это российский аналог американского "Томагавка", то есть это может быть до 2500 километров, — и накрывать всю Украину", — заявил он.

Романенко также убежден, что Россия "нацелена" на часть украинских территорий.

"(Они нацелены. — Прим. ред.) на южные и восточные наши области… Вообще, у них в Генштабе есть планы (дойти. — Прим. ред.) до Днепра", — считает генерал.

Романенко также отметил, что Киев сможет противостоять Москве только при помощи стран ЕС и США, которые могли бы ввести санкции против российских портов.

В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной платы Республики Крым Денис Батурин прокомментировал это заявление.

"Очередное заявление Романенко может иметь несколько объяснений. Во-первых, отставной военный хочет напомнить о себе, засветиться в СМИ в надежде, возможно, на какое-то политическое будущее. Во-вторых, заявление, безусловно, сделано в антироссийском тренде: мол, Россия представляет угрозу. За пределами его внимания остается лишь одно: зачем России это нужно? Россия обладает своей огромной территорией, и таких целей, чтобы осуществлять военную экспансию на Украину, у России попросту нет. Нет в этом никакого смысла и никакой необходимости. Словом, мы в очередной раз имеем дело с попыткой пиара одного из отставных украинских военных и его желанием вписаться в антироссийский тренд", — сказал Денис Батурин.

Романенко известен своими скандальными высказываниями о России. Так, в июне генерал призывал украинские власти разработать ракеты, дальность которых позволит "достать" до Москвы и Санкт-Петербурга, а в октябре утверждал, что Москва готовит "вторжение" на Украину с помощью подлодок.