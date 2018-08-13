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Военный эксперт: с изделиями "Алмаз-Антея" мало кто сравнится в мире

(обновлено: 19:16 13.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтенд компании Алмаз-Антей в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форумаСтенд компании Алмаз-Антей в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Концерн "Алмаз-Антей" вошел в десятку производителей оружия по версии Defense News. Член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik отметил, что данный рейтинг – это лишь дополнение к уже имеющемуся признанию в мире.

Российский концерн "Алмаз-Антей" по итогам прошлого года впервые вошел в десятку крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв восьмое место в рейтинге американского специализированного еженедельника Defense News

По данным экспертов издания, холдинг значительно упрочил свои позиции на мировом рынке вооружений и сохранил бесспорное лидерство среди компаний российского оборонно-промышленного комплекса.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Первое место среди российских компаний в рейтинге Defense News, в очередной раз занятое концерном, наглядно подтверждает огромное значение продукции нашего предприятия для обеспечения обороноспособности России. Усилия нашего многотысячного коллектива в первую очередь сосредоточены на выполнении гособоронзаказа, на создании перспективных систем и комплексов ПВО-ПРО для Вооруженных сил России", – приводятся в сообщении пресс-службы слова гендиректора концерна Яна Новикова.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский высказал мнение, что рейтинги в специализированных СМИ – это лишь приятное дополнение к уже имеющемуся признанию в мире.

""Алмаз-Антей" не ориентируется на рейтинги иностранных СМИ, он выполняет государственный оборонный заказ, госпрограмму вооружений и свою программу поставок в части военно-технического сотрудничества с различными странами. "Алмаз-Антей" не пользуется кредитами западных банков, которые могли бы хоть как-то повлиять на его деятельность. И реальные покупатели российских вооружений не ориентируются на сообщения Defense News или других СМИ. А ориентируются на реальные характеристики изделий, предлагаемых Россией, на опыт эксплуатации этих изделий в первую очередь в российских Вооруженных силах, а также в реальных боевых действиях. По этим параметрам с изделиями "Алмаз-Антей" мало кто в мире сравнится. Мы находимся на передовых позициях и поэтому успешно развиваем военно-техническое сотрудничество, в том числе, что касается средств воздушно-космической обороны. То, что пишет Defense News – это хорошо, но есть практическая реальная работа", – сказал Виктор Мураховский. 

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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Концерн ВКО "Алмаз-Антей" – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. В его состав входят более 60 заводов, научно-производственных объединений, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, на которых трудятся свыше 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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