Мнение: предложение Киева по "списку Магнитского" ЕС положит в долгий ящик

Киев планирует создать аналог "списка Магнитского" и ищет поддержки в ЕС. В эфире радио Sputnik политолог Антон Бредихин высказал мнение, что в Европе давно поняли: не все, что говорят киевские власти, является истиной.

Украинский Минюст предложит международным партнерам создать аналог "списка Магнитского", заявил глава ведомства Павел Петренко.

На прошлой неделе Киев подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России, обвиняя ее "в нарушении прав осужденных в РФ украинцев". При этом в Москве отмечали, что у Украины нет никаких доказательств подобных утверждений, а все права заключенных строго соблюдаются вне зависимости от их гражданства.

"Мы рассчитываем, что ЕСПЧ будет достаточно оперативно рассматривать это дело, и мы будем обращаться, чтобы это дело было определено как приоритетное <…> Второе, мы будем обращаться к нашим международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список, аналог "списка Магнитского"", – сказал Петренко на пресс-конференции, которую транслировало агентство Укринформ

По его словам, Минюст Украины впервые направил в международный суд документ, в котором указаны конкретные фамилии российских чиновников. Все они, по мнению Киева, причастны к нарушению прав осужденных украинцев.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин предположил, какова может быть реакция со стороны европейских партнеров Украины на предложение Киева.

"Киев давно любит составлять всякие списки. Напомню, самый известный из них публикует сайт "Миротворец", попасть в который является сегодня честью для каждого патриота России. В то же время мы видим, что Киев всеми правдами и неправдами пытается спровоцировать новые конфликты между Европейским союзом и Российской Федерацией. При этом европейские партнеры понимают, что не все, что говорит Киев, является истиной и к этому нужно прислушиваться. Поэтому, скорее всего, в ЕС примут информацию от Украины и отправят ее в долгий ящик, как это уже было с предыдущими замечаниями из незалежной. К сожалению, Украина до сих пор не может понять, что с РФ нужно вести переговорный процесс, находить точки соприкосновения, а не формировать имидж негативных российско-украинских или российско-европейских отношений", – сказал Антон Бредихин.

США приняли так называемый закон Магнитского в декабре 2012 года. Изначально он был направлен против подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского – юриста Hermitage Capital, который скончался в СИЗО "Матросская Тишина". В 2016 году президент Барак Обама придал закону глобальный статус: в черный список стало возможным вносить не только россиян, но и граждан любых стран, которые нарушают права человека. При этом российские власти неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Позднее аналогичный закон вступил в силу в Канаде, Литве и Латвии.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.

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