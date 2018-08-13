"Есть о чем поговорить". Политолог о предстоящей встрече Путина и Меркель

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время встречи в Сочи. 18 мая 2018

В Берлине объявлено о предстоящей 18 августа встрече президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik высказал мнение о приоритетных направлениях двустороннего сотрудничества.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет 18 августа, в субботу, в правительственной резиденции Мезеберг президента РФ Владимира Путина, заявил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер ФРГ примет 18 августа в 18.00 (19.00 мск) президента РФ Владимира Путина в правительственной резиденции, замке Мезеберг. Центральными темами станут актуальные вопросы внешней политики", – сказал Зайберт.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik отметил, что России и Германии, несмотря на трудности, удается находить рациональные подходы к двусторонним отношениям.

"С Меркель Путин знаком давно, отношения с этим канцлером у нас всегда были непростыми. Однако в последнее время, как мне кажется, мы находим некие рациональные подходы друг к другу, в том числе в связи с тем давлением, которое (президент США Дональд) Трамп оказывает на ФРГ. И, как мне представляется, Меркель в этих условиях находит некую срединную стезю, основанную, прежде всего, на экономических интересах Германии", – отметил Михаил Смолин.

Он назвал приоритетные, на его взгляд, направления российско-германского сотрудничества.

"Сейчас самое главное, чтобы был реализован "Северный поток-2", а также, чтобы продолжились взаимовыгодные связи наших компаний с крупнейшими германскими компаниями, которые, хотя и могут подпадать под некоторые санкции, ведя с нами совместные дела, но все-таки находят возможности сопротивляться американскому давлению. И здесь появляется то политическое поле, в котором Путин и Меркель могут договариваться. И, как мне кажется, сама эта предстоящая встреча говорит о том, что руководителям двух стран – страны-лидера постсоветского пространства и страны-лидера ЕС – есть о чем поговорить. И прежде всего – в плане поддержания и развития экономических отношений", – сказал Михаил Смолин.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против проекта выступают некоторые страны – в первую очередь Украина, которая неоднократно заявляла, что хочет остаться транзитером российского газа в ЕС, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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