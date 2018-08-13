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Политолог: США через Саакашвили часто "что-то сбрасывают"

(обновлено: 17:01 13.08.2018)
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© РИА Новости / Давид ХизанишвилиПерейти в фотобанкПрезидент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 годПрезидент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 год
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
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В США завели уголовные дела против президента Украины Петра Порошенко, заявил экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. В эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов предположил, чем может быть продиктовано такое заявление.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что в США возбудили уголовные дела против президента Украины Петра Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко выступает на заседании Верховной рады Украины. 19 апреля 2018
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Политолог прокомментировал требование суда возбудить дело против Порошенко
"Как только он (Порошенко – ред.) перестанет быть президентом, его не примет ни одна из стран или выдаст его моментально. В Америке его могут посадить, как Лазаренко (экс-премьер Украины Павел Лазаренко, осужденный в США по обвинениям в отмывании денег, воровстве и сокрытии средств на зарубежных счетах – ред.), потому что ФБР завело на него папку дел", – заявил Саакашвили в интервью изданию "Страна"

При этом политик уточнил, что уголовные дела, якобы возбужденные в отношении Порошенко, касаются офшорных счетов.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал это заявление.     

"Саакашвили часто используют как "сливной бачок", через который что-то сбрасывают, проверяя реакцию. Но в последнее время от него исходит уж больно много откровенной дезинформации и пустых заявлений. Поэтому если эта информация подтвердиться, то можно будет говорить, что Саакашвили еще близок к каким-то инсайдерам из администрации США. Если же это окажется очередной откровенной ложью, то, думаю, что словам Саакашвили совершенно перестанут доверять", – сказал Семен Уралов. 

По его словам, возбуждение против Порошенко уголовных дел в США может означать, что его таким образом пытаются держать под контролем. 

"Несмотря на то, что Петр Алексеевич и так находится под внешним управлением, по многим позициям он ведет свою политику. Особенно это касается блокирования создания контролируемых американцами антикоррупционных спецслужб на Украине. Здесь Петр Алексеевич брыкается, пытаясь противопоставить традиционную спецслужбу. И в этом смысле уголовные дела, заведенные на него в США, могут быть элементом давления, чтобы показать, что он сам является коррупционером, а США борются с этой коррупцией", – отметил политолог.

Ранее немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала, предположительно, документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В материалах упоминается, в частности, и Порошенко.

Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Согласно публикации Sueddeutsche Zeitung, Порошенко в 2014 году организовал деятельность офшорной компании на Виргинских островах для передачи своего бизнеса в доверительное управление. Президент Украины, со своей стороны, заявлял, что создал офшор для передачи своей компании в управление "слепому трасту", по украинским законам иначе такую процедуру провести невозможно.

В конце июля 2017-го Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили. Власти Украины выслали экс-губернатора в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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