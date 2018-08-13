Политолог: США через Саакашвили часто "что-то сбрасывают"

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что в США возбудили уголовные дела против президента Украины Петра Порошенко.
При этом политик уточнил, что уголовные дела, якобы возбужденные в отношении Порошенко, касаются офшорных счетов.
В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов прокомментировал это заявление.
"Саакашвили часто используют как "сливной бачок", через который что-то сбрасывают, проверяя реакцию. Но в последнее время от него исходит уж больно много откровенной дезинформации и пустых заявлений. Поэтому если эта информация подтвердиться, то можно будет говорить, что Саакашвили еще близок к каким-то инсайдерам из администрации США. Если же это окажется очередной откровенной ложью, то, думаю, что словам Саакашвили совершенно перестанут доверять", – сказал Семен Уралов.
По его словам, возбуждение против Порошенко уголовных дел в США может означать, что его таким образом пытаются держать под контролем.
"Несмотря на то, что Петр Алексеевич и так находится под внешним управлением, по многим позициям он ведет свою политику. Особенно это касается блокирования создания контролируемых американцами антикоррупционных спецслужб на Украине. Здесь Петр Алексеевич брыкается, пытаясь противопоставить традиционную спецслужбу. И в этом смысле уголовные дела, заведенные на него в США, могут быть элементом давления, чтобы показать, что он сам является коррупционером, а США борются с этой коррупцией", – отметил политолог.
Ранее немецкая Sueddeutsche Zeitung опубликовала, предположительно, документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. В материалах упоминается, в частности, и Порошенко.
В конце июля 2017-го Порошенко подписал указ о прекращении украинского гражданства Саакашвили. Власти Украины выслали экс-губернатора в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
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