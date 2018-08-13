Эксперт: подготовка США к битве с Россией в Атлантике – "легенда прикрытия"

США готовятся к битве с Россией в Северной Атлантике, пишут СМИ. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти заявления призваны укрепить общественное мнение в отношении определенного указа американского президента.

Американский флот готовится к противостоянию с Россией в Северной Атлантике. Об этом сообщает National Interest.

Издание приводит заявление главнокомандующего Военно-морского флота США адмирала Джона Ричардсона, который в одном из интервью отметил, что недавняя активность российских подводных лодок в этом регионе достигла пиковых показателей за последние 25 лет.

Как отмечают авторы статьи, со схожим посылом в день своего назначения выступил и вице-адмирал Чарльз Ричард. Он занял пост главы подводного флота США 3 августа.

"Приготовиться к бою! Это был приказ адмирала Тофало (предшественника Ричарда – ред.), и это мой приказ. Только благодаря готовности к бою мы можем предотвратить кровопролитие. Если же этого сделать не удастся, наш народ ждет и требует победы. Мы не подведем!", – заявил Ричард.

В мае командование Военно-морских сил заявило о воссоздании второго флота ВМС США, основной зоной деятельности которого станет восточное побережье США и Северная Атлантика. Главной задачей соединения, отмечает издание, станет противостояние "территориальным притязаниям Москвы" в отношении союзников Вашингтона.

В эфире радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин высказал мнение, что эти заявления призваны укрепить общественное мнение в США в отношении указов президента Дональда Трампа о глобальной реорганизации американских вооруженных сил.

"Трамп приступил к перевооружению своей армии. И для того чтобы налогоплательщик охотнее раскошеливался, ему преподносят эту легенду об "угрозе России" – мол, схватка впереди и так далее. Не будет никаких военных схваток. Потому что война уже идет, и она идет на совершенно других фронтах: на экономическом, на идеологическом, на информационном и так далее. Поэтому все подобные заявления – это легенды прикрытия ради отвлечения внимания от главных процессов. В ноябре пройдут выборы в конгресс, где разыгрывается антироссийская карта", – сказал Александр Жилин.

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