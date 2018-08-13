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"Глядя на это, Фемида повесилась бы". Политолог о суде над Януковичем

(обновлено: 15:33 13.08.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве. 2 марта 2018Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве. 2 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу вынесут до начала выборов в стране, заявил его адвокат. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что беззаконие, которое сопровождает этот процесс, переходит все границы.

Украинские власти "дали команду" вынести приговор в отношении бывшего президента Виктора Януковича до начала избирательной кампании. Об этом RT  заявил адвокат политика Виталий Сердюк.

Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве. 2 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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По его словам, на суд оказывается колоссальное давление. В частности, судья отказался вызывать свидетелей со стороны защиты, которые находятся в России, ссылаясь на то, что соседнее государство – это "страна-агрессор". Помимо этого, к 24 августа "поставлена прямая команда огласить приговор", пояснил юрист.

Сердюк добавил, что защита уже подготовила иск в Европейский суд по правам человека. В документе отмечается нарушение права обвиняемого на защиту, отказ в возможности выступить перед народом и под присягой в суде. По мнению адвоката, вердикт украинского суда с правовой точки зрения не будет иметь ни малейшего юридического веса, поэтому его наверняка отменят в вышестоящих инстанциях.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение, что беззаконие, которое сопровождает процесс над бывшим украинским президентом, переходит все границы.                      

"Те, кто сейчас пытается изобразить правосудие на Украине, – это самозванцы, которые пришли к власти путем нарушения всех норм и законов Украины. Они отстранили президента совершенно неправомерным образом. Более того, есть подтверждение свидетелей на этом процессе, что был план по физической ликвидации Януковича. А теперь эти люди еще обвиняют последнего легитимного президента Украины в том, что он якобы нарушил какие-то законы, инкриминируют ему предательство. Вот уж действительно Фемида (богиня правосудия – ред.) должна быть с повязкой на глазах, потому что, глядя на украинское правосудие, она бы на этой повязке повесилась. Смотреть на это беззаконие, совершенно неприкрытое, очень сложно. Власти пытаются успеть ко Дню независимости. Но, даже учитывая все беззаконие, которое они применяют, невозможно представить, как это можно успеть. Адвокаты, поставленные Генпрокуратурой, чтобы добить это дело в кратчайшие сроки, умудряются примерно за четыре секунды ознакомиться со страницей материала по этому делу", – сказал Александр Дудчак.

Президент Украины Петр Порошенко выступает в режиме видеоконференции в качестве свидетеля в Оболонском районном суде Киева по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. 21 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Суд-шапито. Президента Украины допросили с антуражем
На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Также парламент изменил конституцию и назначил новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко. Позднее Янукович стал фигурантом ряда уголовных дел. По делу о госизмене сторона обвинения намерена потребовать для экс-президента пожизненного заключения. Янукович категорически отрицает свою вину.

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