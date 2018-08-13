Мнение: статья Fox News о России и США – "здравый голос в сумасшедшем доме"

"Антироссийская истерия" вредит национальным интересам США, считает обозреватель Fox News Джон Дейл Гровер. Его мнение прокомментировал в эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Антироссийская истерия" серьезно навредила национальным интересам США и стала основой американской внешней политики по отношению к России, считает обозреватель Fox News Джон Дейл Гровер.

По его словам, в настоящее время в США страх и ненависть ко всему, связанному с Россией, превратились в настоящую лихорадку. Опасения из-за якобы вмешательства Москвы в американские выборы уже привели к заявлениям о необходимости второй холодной войны с целью смещения Владимира Путина с поста президента России, пишет автор.

Одним из последствий этой "антироссийской истерии" стало введение новых санкций в отношении Москвы из-за использования нервно-паралитического вещества в Солсбери. В итоге эти санкции могут привести к запрету на все торговые отношения с Россией, а также навредят сотрудничеству по иранскому вопросу или вопросу контроля над вооружениями, пишет обозреватель.

Это совсем не соответствует национальным интересам США, отмечает Гровер. Россия остается ядерной державой, а Путин по-прежнему геополитический соперник Дональда Трампа. Он – не друг США, но и не является угрозой национальной безопасности, которую нужно уничтожить любой ценой. Россия не такая угроза для США, как Китай, и это не требует от Вашингтона немедленных ответных действий.

Обозреватель призывает США придерживаться принципа здравого смысла в отношениях с Россией, а не желания нанести как можно больше вреда Москве в ущерб себе.

В двусторонних отношениях еще не все потеряно, считает Гровер. Главной проблемой в этом вопросе является отсутствие взаимопонимания между президентом США и конгрессом. Если они смогут работать сообща, то "антироссийская истерия" спадет, а международные отношения придут в норму.

Директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин в эфире радио Sputnik прокомментировал мнение американского журналиста.

"Здравые голоса начинают раздаваться в этом сумасшедшем доме, если говорить об американских элитах. Но уже вряд ли что-то можно откатить назад, Америка не является и не может быть другом России. Это "неснимаемый" оппонент, он всегда будет таковым. И единственная разница – мягко Америка стелет, пытаясь "задушить в объятиях" российские элиты, или действует честно и открыто, жестко демонстрируя, что мы – враги", – сказал Валерий Коровин.

В то же время, как он полагает, антироссийская истерия в США пошла России на пользу.

"Все, что было сделано Соединенными Штатами за последние годы, недвусмысленно продемонстрировало либеральным, западническим элитам в России: будьте вы хоть трижды либералами и дважды западниками, все равно фундаментально в отношениях России и Америки ничего не изменится. Мы – геополитические оппоненты, цивилизационные конкуренты, мы видим мир по-разному и оцениваем одни и те же вещи противоположным образом… Так что нынешняя американская истерия пошла России на пользу – это "отрезвляющая" истерия. Это истерия, заканчивающая полностью глобалистский проект, над которым работали американские либералы. Глобализация провалилась и сейчас речь идет лишь о том, как быстро мы заложим основы многополярного мира", – считает Валерий Коровин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!