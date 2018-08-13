Политолог: слова Рабиновича о лозунге "Слава Украине!" – это нонсенс

Лозунг "Слава Украине!" неуместный, поскольку страна находится на недостойном этих слов уровне, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканал "112 Украина".
Также депутат подверг сомнению "патриотизм" украинских властей, среди которых звучал лозунг "слава Украине". "Патриотизм должен заключаться в том, что в результате твоих действий страна живет лучше. Если в результате твоих действий страна живет хуже, ты не патриот – ты враг", – заключил Рабинович.
Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинского политика о том, что он с удовольствием говорил бы "слава Украине", но "в процветающей державе".
"Это заявление Рабиновича лишний раз свидетельствует, что этот некогда влиятельный бизнесмен никогда не был политиком, никогда не понимал, что такое политика, идеология. Можно сравнить: представьте, немецкий политик выходит на трибуну бундестага, в немецкие СМИ и заявляет: мы не должны сейчас говорить нацистское приветствие, а вот когда Германия станет снова великой державой, тогда мы опять сможем к этому лозунгу вернуться. Это же нонсенс. В последнее время Рабинович не раз позволял себе похожие заявления. Например, не так давно он заявил, что готов баллотироваться (в президенты Украины – ред.) с господином Наливайченко, бывшим главой СБУ и, по сути, одним из спонсоров украинских неонацистов", – сказал Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik.
Это вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* во время Второй мировой войны, например, о Волынской резне – массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.
*Организация, запрещенная в России
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