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Политолог: слова Рабиновича о лозунге "Слава Украине!" – это нонсенс

(обновлено: 11:03 13.08.2018)
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© Фото : Илья ХохловКандидат в президенты Украины Вадим РабиновичКандидат в президенты Украины Вадим Рабинович
© Фото : Илья Хохлов
Депутат Рады Вадим Рабинович раскритиковал лозунг "Слава Украине!", но признался, что произносил бы его "в процветающей" стране. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение о том, как эти слова характеризуют украинского политика.

Лозунг "Слава Украине!" неуместный, поскольку страна находится на недостойном этих слов уровне, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканал "112 Украина"

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© РИА Новости / Александр Максименко
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"Я бы с удовольствием говорил эти слова в сильной мужественной процветающей Украине. Но когда это внедряют в жизнь те, кто нашу страну свели к совсем другому, у меня есть сомнения. Я сижу в Верховной раде, где они первые два года аж вскакивают, гимны поют и так далее. Сейчас поуспокоились уже, потому что толстые стали уже, в костюмчиках уже вставать тяжело – жмет им. Но на самом деле ничего под эти крики для Украины не было (сделано – ред.). Я очень рад буду, когда мы с вами будем говорить "слава Украине" в процветающей сильной нашей державе", – сказал политик.

Также депутат подверг сомнению "патриотизм" украинских властей, среди которых звучал лозунг "слава Украине". "Патриотизм должен заключаться в том, что в результате твоих действий страна живет лучше. Если в результате твоих действий страна живет хуже, ты не патриот – ты враг", – заключил Рабинович.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление украинского политика о том, что он с удовольствием говорил бы "слава Украине", но "в процветающей державе".

"Это заявление Рабиновича лишний раз свидетельствует, что этот некогда влиятельный бизнесмен никогда не был политиком, никогда не понимал, что такое политика, идеология. Можно сравнить: представьте, немецкий политик выходит на трибуну бундестага, в немецкие СМИ и заявляет: мы не должны сейчас говорить нацистское приветствие, а вот когда Германия станет снова великой державой, тогда мы опять сможем к этому лозунгу вернуться. Это же нонсенс. В последнее время Рабинович не раз позволял себе похожие заявления. Например, не так давно он заявил, что готов баллотироваться (в президенты Украины – ред.) с господином Наливайченко, бывшим главой СБУ и, по сути, одним из спонсоров украинских неонацистов", – сказал Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik.

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© РИА Новости
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"Слава Украине! Героям слава!" – лозунг Украинской повстанческой армии*. Во время Второй мировой войны она воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность, к нему нередко прибегают и политики.

Это вызывает критику со стороны общественности, которая призывает не забывать о зверствах бойцов ОУН-УПА* во время Второй мировой войны, например, о Волынской резне – массовом уничтожении поляков в 1943 году. По данным исследователей, тогда погибли от 36 тысяч до 100 тысяч человек.

*Организация, запрещенная в России

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