Политолог: слова Вайкуле о поездке в Крым определяют отношение к ней самой

В России негативно отнеслись к высказыванию певицы Лаймы Вайкуле. Так, например, продюсер Иосиф Пригожин посоветовал певице отказаться от выступлений в РФ. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Вайкуле.

Заявление латвийской певицы Лаймы Вайкуле о том, что она не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар, вызвало негативные отклики в России.

Так, например, продюсер Иосиф Пригожин считает, что Лайма Вайкуле своим заявлением могла оскорбить огромное количество своих поклонников.

Вайкуле во время пребывания в Одессе заявила, что не поехала бы в Крым, какой бы гонорар ей ни предложили. Артистка добавила, что не питает теплых чувств к СССР, и счастлива, что он распался.

"Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал. Для меня удивительно, что именно Лайма сделала какое-то заявление: она всегда была аполитична. Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать… Музыка должна объединять людей, она не должна раскалывать все общество. Когда вы делаете такое заявление, вы оскорбляете огромное количество своих поклонников", – сказал Пригожин РИА Новости.

Он отметил, что артисты, не согласные с политикой российских властей, например украинская группа "Океан Эльзы", приняли решение просто не приезжать в страну, при этом любовь их поклонников от этого не угасла.

Продюсер напомнил, что в Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Он был организован после того, как конкурс "Новая волна" перенесли в Сочи из-за того, что некоторым российским звездам запретили въезд в Латвию.

"В чем парадокс этой истории – приглашать артистов из "страны-агрессора" на фестиваль можно, а выступать в этой стране почему-то нельзя. Мы это называем лицемерием", – заявил Пригожин и добавил, что исполнителям стоит быть последовательными в своих действиях и осторожными в словах.

Не посещать Россию, если это противоречит ее взглядам, Лайме Вайкуле предложил и дрессировщик Эдгард Запашный.

Артист отметил, что у Вайкуле была возможность отказаться от звания заслуженной артистки Латвийской ССР, но она ей не воспользовалась. "На тот момент вы, видимо, "любили" Советский Союз", – предположил Запашный.

Заявление латвийской певицы о ее нежелании посещать Крым в эфире радио Sputnik прокомментировал крымский политолог Владимир Джаралла.

"Ситуация, когда эти люди, актеры, артисты были властителями дум – в далеком прошлом. Сейчас их слушают, наверное, главным образом от ностальгии, из-за воспоминаний о той эпохе, когда все были молодыми. И это ее высказывание определяет отношение только к ней самой. А то, что эта певица выступала еще в тот период, когда мы были единой страной, когда Прибалтика имела определенный статус для многих граждан Советского Союза, это только дополняет разочарование для людей этого поколения. Они еще привыкли думать о СССР, о том, что мы были вместе. А такие заявления еще раз напоминают о том, что, увы, теперь все это в прошлом", – сказал Владимир Джаралла.

По его мнению, неслучайно заявления певицы прозвучали именно на Украине.

"Наверное, это свидетельство определенной атмосферы, которая царит на Украине, когда обычное культурное мероприятие, куда люди пришли, чтобы отдохнуть душой, превращается в некое политическое событие, которое только портит настроение. Поэтому, я думаю, придавать этому большое значение не стоит. Хотя, конечно, понятно, что отношение к ней (к Лайме Вайкуле – ред.) со стороны слушателей теперь будет определяться тем, что она сказала в этой ситуации", – отметил Владимир Джаралла.

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