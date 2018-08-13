"Угол падения равен углу отражения". Политолог о давлении США на ФРГ

В ФРГ рассказали о страхе США перед сотрудничеством Москвы и Берлина. По мере усиления давления Соединенных Штатов на Германию стремление к укреплению связей с РФ в ФРГ будет расти, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Леонид Крутаков.

США опасаются объединения российских ресурсов и немецких технологий, заявила лидер партии "Левые", депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine.

"США преследуют свои собственные интересы, а с приходом Трампа они прибегли к агрессивным способам. Их интересы противоречат европейским в важнейших вопросах – и не только экономических. Своими войнами за ресурсы Соединенные Штаты дестабилизировали Ближний Восток и продолжают делать это в Иране. При этом расплачивается за это в первую очередь Европа. Мы не должны подчиняться политике, которая противоречит нашим интересам", – сказала депутат.

По словам политика, плохие отношения с Россией противоречат интересам Европейского союза, который должен, напротив, развивать плодотворные отношения с Москвой.

"Соединенные Штаты всегда боялись объединения российских ресурсов и немецкой технологии – и правильно делают", – заключила Вагенкнехт.

Политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, как расценивать такое заявление.

"Как возвращение к истории. Союз немецких технологий и российских ресурсов всегда был самым страшным кошмаром англосаксонского мира. Ранее это были человеческие, водные и лесные ресурсы, теперь это, прежде всего, энергетические ресурсы. Это всегда было основой внешней политики Англии – не допустить союза крупных континентальных держав: России и Германии. Теперь у нас еще есть Китай – тоже, как ни странно, евразийская держава. Что касается Германии, то она даже в разгар холодной войны реализовала проект "газ в обмен на трубы", несмотря на давление США. До этого ФРГ целиком зависела от английских и американских компаний в поставках ресурсов. И прокладка этой трубы было началом независимости Германии от США и Британии. Без независимой Германии сильной Европы не существует, а если нет сильной Европы, разговаривать не с кем", – отметил Леонид Крутаков.

Вместе с тем, напомнил он, в Германии сейчас нет единства мнений относительно антироссийских санкций и сотрудничества с Россией.

"Единства нет. ФРГ развивалась как прямой сателлит США, поэтому рассчитывать на то, что большинство политиков встанет на сторону союза с Россией, было бы политической близорукостью. Но эти настроения были, есть и будут, и они будут нарастать по мере усиления давления США на Германию. Угол падения равен углу отражения. Физика, как ни странно, работает и в социальных и политических отношениях", – полагает Леонид Крутаков.