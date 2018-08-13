"Создает напряжение". Военный эксперт – об эсминце США Carney в Черном море

Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море

Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море

В Черное море вошел эсминец ВМС США Carney. Куда могут быть нацелены его ракеты, в эфире радио Sputnik рассказал военный аналитик Виктор Литовкин.

Эсминец "Карни", который оснащен системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), вошел в воскресенье в Черное море, сообщает Шестой флот ВМС США.

"Арли Берк, ракетный эскадренный миноносец "Карни" (USS Carney DDG-64), вошел в Черное море 12 августа для проведения операций по обеспечению безопасности на море и для улучшения возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе", – говорится в сообщении.

"Прибытие "Карни" в Черное море демонстрирует нашу неизменную приверженность безопасности и стабильности в регионе", – заявил командующий "Карни" Тайсон Юнг. "Время, проведенное здесь, поможет нам улучшить взаимодействие и обмен информацией и опытом со странами-партнерами", – добавил он.

Ранее "Карни" заходил в Черное море в январе этого года.

Военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Вход любого американского корабля с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту (а система "Иджис" предполагает, что у нее могут быть и "Томагавки" – крылатые ракеты большой дальности), безусловно, создает напряжение. Эти крылатые ракеты могут нацеливаться на наши базы ракетных войск стратегического назначения в Европейской части России. Поэтому, конечно, для нас это представляет определенную угрозу. Но я уверен, что Черноморский флот России, те войска, которые расположены в Крыму, внимательно отслеживают передвижение американских кораблей и не допустят никакого неприятного развития событий для нашей страны", – отметил Виктор Литовкин.

Эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" являются самым крупносерийным типом надводного боевого корабля с полным водоизмещением более пяти тысяч тонн. Благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны "Иджис" они способны выполнять задачи в условиях высокой степени угрозы со стороны противника с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Эти корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО, которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк" бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой частью. На борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk. Экипаж эсминцев типа "Арли Берк" составляет более 330 человек.

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