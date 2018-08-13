Эксперт назвал главное достижение конвенции по Каспию

Западные СМИ назвали подписание конвенции по Каспию историческим решением. В чем прорыв, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Олег Матвейчев.

Историческим решением назвала бельгийская радиостанция Premiere подписание лидерами России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана конвенции по правовому статусу Каспийского моря, работа над которой велась более 20 лет.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал документ "конституцией" Каспийского моря, которая должна стать гарантом безопасности в регионе.

"После 20 лет переговоров достигнуто историческое решение", – говорится в комментарии Premiere.

Согласно документу, основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними на основе международного права. Судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов осуществляются по согласованным сторонами правилам. При реализации масштабных морских проектов в обязательном порядке учитывается экологический фактор.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав, определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

Свое мнение о том, что является главным достижением, в эфире радио Sputnik высказал политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

"Если бы не ситуация с Ираном, выходом США из "иранской сделки" и возможными санкциями против этой страны, которые могут последовать в ближайшее время, то договориться, наверное, не удалось бы. Одним из основных камней преткновения была позиция именно Ирана, который хотел себе гораздо больше привилегий, нежели имел до сих пор. Все остальные страны договорились: Казахстан, Азербайджан, Россия, по крайней мере, уже имели определенные договоренности, и в этом формате долгое время существовали. Хотя были определенные опасения по поводу того, что какая-то из стран допустит военные силы внерегиональных держав на Каспий. Наше завоевание и самое главное достижение – это то, что никаких военных баз третьих государств там не будет", – сказал Олег Матвейчев.

Он оценил, чего в достижении договоренностей больше – экономики, политики или безопасности.

"Экономика важна, потому что Каспий – это нефть, это мощнейшая транспортная артерия. Сейчас все споры будут регулироваться на основе конвенции, и, конечно, это даст импульс к тому, чтобы страны-участницы могли более свободно строить свои экономические планы. Военное значение – это неприсутствие третьих сил. И политическое значение – это демонстрация некой условной солидарности стран Прикаспийского бассейна, по крайней мере, в определенных вопросах – все вместе смогли договориться, несмотря на довольно разновекторные интересы", – полагает Олег Матвейчев.

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