Царское дело: почему следствие не закончено до сих пор

Премьера нового подкаста радио Sputnik – "Последнее путешествие Романовых". Слушайте в Itunes, а также в Google Podcasts.
Царская семья была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Дата и место – факты, которые известны всем и не вызывают разногласий. О том, что происходило дальше, дискуссии продолжаются, и до финала пока далеко. Ни воспоминания очевидцев, ни расследования и генетические экспертизы не помогли поставить точку в деле останков Романовых. Более того, некоторые обстоятельства их гибели по-прежнему радуют любителей конспирологии. Где и как были спрятаны тела убитых? Почему скрывались имена участников расстрела? Что нашел следователь Николай Соколов в 1919 году? Кто сносил дом в советское время? Почему царское дело не закрыто до сих пор? Чтобы разобраться с этими вопросами, мы отправились в Екатеринбург, где встретились и поговорили с Николаем Неуйминым, заведующим отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея.
– Давайте вспомним хронологию событий – что происходило после расстрела в доме Ипатьева?
– Уточним, что Александр Авдонин – основатель фонда "Обретение" и создатель зала истории Романовых, где мы сейчас находимся. Что происходило после того, как стало известно о находке? Насколько мы поняли, рассказали о ней не сразу из-за августовских событий 1991 года.
– Более того, Церковь до сих пор не признает останки, по ее запросу в 2015 году Следственный комитет возобновил дело об убийстве царской семьи, официально следствие продолжается. Если вернуться к самому первому расследованию, которое проводил Николай Соколов в мае 1919 года по личному поручению Колчака, ведь именно тогда появилась версия о ритуальном убийстве царской семьи?
Если точнее, конспирологическая версия строится на трех китах: книге Вильтона (Роберт Вильтон, английский журналист, был вместе с Соколовым на месте расследования – ред.), который считал, что евреи во всем виноваты, и что они управляют всем миром, книге Соколова и книге Дитерихса (генерал Михаил Дитерихс – ред.). В частности, Дитерихс говорит об отрезанных головах. Почему зубов не нашли в Ганиной яме? Нашли позднее, но в лесопарке (Поросенковом логу – ред.). И у Дитерихса возникла версия, что зубов не нашли, потому что отрезали головы. И Ленин для достоверности хотел на эти головы посмотреть. Некоторые горячие головы современности говорят, что где-то там, в подвалах Кремлевского дворца, надо поискать… те спрятанные головы. Во всяком случае, легенд вокруг этих голов очень много, но это чистый бред.
– Следователь Соколов считал, что тела были сожжены на Ганиной яме. Места захоронения он не нашел, хотя по старой Коптяковской дороге проехал, и мостки, под которыми была найдена могила, сфотографировал. У шахты он нашел обгоревшие вещи и решил, что тела были тут же сожжены. Что именно он раскопал?
– Фрагменты одежды, обуви и ювелирных украшений, которые были на членах царской семьи и их слуг в момент их гибели. То есть, допустим, недогоревшая сумочка, фрагмент каблука тоже несгоревшего, потом пряжка от ремня с государственным гербом, ювелирные украшения. Крестьянин, который нашел крест с платиной, изумрудами и бриллиантами, сразу понял, говорит – "так тут царя жгли".
У нас в музее есть уникальные предметы, которые вы не найдете нигде в мире. Вещи, которые были надеты на них (членах царской семьи – ред.) в момент убийства. Например, хрустальные бусинки, их иногда называют топазовые. У всех четырех великих княжон были дорожные костюмы, и на них – эти хрустальные бусинки. Когда пришли белые, царский камердинер Чемодуров – он не был расстрелян со всеми – участвовал в опознании вещей. В частности, про бусинки он рассказал, что они принадлежали великим княжнам. Соколов нашел 15 бусинок, судя по фототаблице его следственного дела. Александр Авдонин уже в наше время нашел 20. Проводили экспертизу в Следственном комитете – они абсолютно одинаковые. Все эти вещи нам передал по окончанию следствия друг Авдонина, тогда следователь по особо важным делам Владимир Соловьев.
Еще скоба от шахты № 7. Ее откопали на глубине 17 метров. Колечки – это детали корсетов, куда шнурки засовываются. Серебряный трилистник – тоже фрагмент ювелирного изделия. Кнопочка от дорогого платья английской фирмы. Все это проверили.
– В 2007 году нашли останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых в 70-ти метрах от основного захоронения. Вы участвовали в поисках. Как все происходило?
– Я был одним из инициаторов этой экспедиции. Но обнаружили их Леонид Вохмяков и Александр Авдонин. Ключевыми стали слова (из воспоминаний коменданта Юровского – ред.): "я дал команду копать прямо на дороге, чтобы захоронить большую часть, а двух поменьше мы сожгли неподалеку". Понятие неподалеку – растяжимое, мы искали методом тыка. Но нам повезло – мы выбрали нужный район, и буквально с четвертой или пятой попытки мы их нашли. А также пули среди костных останков. Этими пулями были убиты Алексей и Мария.
Есть еще описание Сухорукова (Григорий Сухоруков, чекист – ред.): когда они стали тела доставать из шахты в Ганиной яме, все были голые, раздетые, за ногу первого подцепили Николая. На Алексее, единственном, была тельняшка. И когда мы среди костных останков обнаружили два кусочка материи, посмотрели на свет – там полоски. Это была тельняшка Алексея.
– Известно, что расстрелом и ходом всей операции руководил Яков Юровский. Спустя несколько лет на первый план вышел другой участник убийства – Петр Ермаков. Почему Ермакову такую большую роль отвели? Говорят, он любил похвастаться тем, что участвовал в убийстве.
Ермаков вышел на пенсию в 1936 году, думаете – куда он устроился? Экскурсоводом в Музей революции (в 1927 году в доме Ипатьева был открыт Музей революции – ред.). Я в архиве нашел письмо к нему (медленно цитирует – ред.): "Уважаемый Петр Захарович, для студентов горного института, пожалуйста, проведите две лекции об убийстве "Николая Кровавого", просьба только не опаздывать, одна начинается в 11, а вторая в 3". И он приходил важный, говорил – вот этим самым маузером… В своих воспоминаниях он, безграмотный, пишет так – "Александре я дал три пули, Николашке – пять". Что значит "дал"? Выстрелил. Именем убийц называли улицы – у нас была улица Ермакова, в 1996 году переименовали в улицу Ключевского. Школьником я ходил по ней в школу, я знал, что он – большевик, но не знал, что убийца царской семьи.
– Почему так спешили с расстрелом? Почему не увезли в Москву, например? Ведь в какой-то момент были планы судить Николая.
– Здесь большевикам он был не нужен, они хотели при первой же возможности от него избавиться. Так же, как и Ленину в Москве, он был не нужен. Полтора месяца шла эвакуация, белые очень медленно продвигались к городу. Вывезти можно было все, что угодно и кого угодно. Но если в начале 1918 года стоял вопрос о суде, даже транслировать по радио его хотели, то после подписания Брестского мира 3 марта 1918 года – все, идея закончилась. Александра Федоровна была двоюродной сестрой кайзера Вильгельма II.
Ленин прекрасно все это понимал, но думал, что немцы все равно будут давить, поэтому у него была договоренность с Уралсоветом – они берут ответственность на себя, а потом их прикроют. И Ленин не обманул. После этой "успешной акции" председатель исполкома Уралсовета Александр Белобородов стал членом ЦК в 1919 году, а в середине 1923 года был назначен наркомом внутренних дел РСФСР, став предшественником Ягоды. И до 1927-го, пока его ни обвинили в связях с Троцким, он был наркомом внутренних дел. Хорошая карьера.
Тоже касается и главного военного комиссара Урала Филиппа Голощекина, который был другом Свердлова. Он курсировал как челнок между Екатеринбургом и Москвой, обсуждая со Свердловым, как поступить. Позже Голощекина расстреляли, но на момент ареста он был главным государственным арбитром СССР, то есть как председатель Высшего арбитражного суда сейчас. Что касается рядовых убийц, то они тоже сделали карьеру. Григорий Никулин был начальником Московского уголовного розыска, похоронен на Новодевичьем кладбище. Там же похоронен еще один убийца – Михаил Медведев-Кудрин, сотрудник НКВД, дослужился до полковника. Там же похоронен Марков – один из тех, кто убивал в Перми Михаила Александровича (брата Николая II – ред). На Донском кладбище – урна с прахом Юровского.
– Возвратимся к дому Ипатьева и последним неделям жизни Николая II. Условия содержания царской семьи были крайне суровыми. После расстрела некоторых добивали штыками. Можно ли объяснить такую жестокость?
– Охранники царской семьи были крайне недовольны, говорили – шикарный особняк, дом инженера Ипатьева, комфортабельный, с обстановкой, мебелью. И они отыгрывались на режиме содержания. Прогулка – полчаса до обеда, полчаса после, потом сократили до 15 минут. Есть воспоминания коменданта: Алексей на коляске, сам передвигаться не может, врач Боткин просит, что ему нужно подольше дышать воздухом. Ответ – нет, не будем делать исключения, отказываем в прогулке Алексею.
Была эйфория, рабочие подписывались под петициями, слали телеграммы – немедленно казнить Николая II, уничтожить "Николая Кровавого". Я читал воспоминания участников убийства семьи. Их спрашивают – а детей то за что? Так они же "дефективные дегенераты", говорят. Если бы они встали во главе империи, таких бы делов натворили, их надо убить. Потому что это нужно, необходимо. Николай – кровавый, дети его – больные, и поэтому надо их обязательно убить. Другими словами – все были заражены революционной истерией, считали, что Николая надо немедленно расстрелять, просто на куски растерзать. Совершенная жестокость, неописуемая.
– Ипатьевский дом был снесен в сентябре 1977 года, когда городом руководил Борис Ельцин. Получается, он ответственен за его снос?
И когда Ельцин принимал дела от Рябова, решение о сносе значилось просто не исполненным. Считать, что Ельцин виноват в сносе дома – это штамп. Ну, уволился бы он тогда, и что толку? Инициатива-то была кандидата в члены Политбюро, в будущем генерального секретаря Юрия Андропова. Представьте себе в то время, кто такой Андропов и кто Ельцин, они были не сопоставимы по значимости. И вообще, подумайте – один маленький домик, а его сносит Политбюро. Я не знаю ни одного случая, когда бы высший орган СССР собирался решать вопрос о сносе одного дома (смеется – ред.). Это все политика, идеология. Поэтому говорить, что Ельцин повинен в сносе дома – на мой взгляд, нельзя, это фейк.
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