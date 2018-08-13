Царское дело: почему следствие не закончено до сих пор

Последнее путешествие Романовых. Специальный проект радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. Екатеринбургская трагедия. Расследование длиною в сто лет.

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Царская семья была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге. Дата и место – факты, которые известны всем и не вызывают разногласий. О том, что происходило дальше, дискуссии продолжаются, и до финала пока далеко. Ни воспоминания очевидцев, ни расследования и генетические экспертизы не помогли поставить точку в деле останков Романовых. Более того, некоторые обстоятельства их гибели по-прежнему радуют любителей конспирологии. Где и как были спрятаны тела убитых? Почему скрывались имена участников расстрела? Что нашел следователь Николай Соколов в 1919 году? Кто сносил дом в советское время? Почему царское дело не закрыто до сих пор? Чтобы разобраться с этими вопросами, мы отправились в Екатеринбург, где встретились и поговорили с Николаем Неуйминым, заведующим отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея.

– Давайте вспомним хронологию событий – что происходило после расстрела в доме Ипатьева?

© радио Sputnik Заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея Николай Неуймин

– Сразу после гибели царской семьи, после убийства, их вывезли на рудник Ганина яма. Ныне так же называют и монастырь, возникший на этом месте. Там, у шахты № 7, убитых раздели, сняли одежду. Для того, чтобы затруднить опознание, Юровский (комендант Ипатьевского дома – ред.) пишет в стенограмме: "я принял такое решение, их раздеть, обыскать и одежду сжечь". Их попытались сбросить в шахту № 7, но потом пришли к выводу, что оставлять тела в этой шахте невозможно, она была уже фактически рассекречена. На Ганиной яме они находились чуть больше суток: их привезли из дома Ипатьева утром 17-го, в 4-5 часов утра, а увезли оттуда вечером 18-го около 9 часов. В шести километрах к югу от Ганиной ямы находится Поросенков лог – второе место сокрытия, где Александром Авдониным и Гелием Рябовым (писатель, кинорежиссер – ред.) в 1979 году были обнаружены останки. В 1991 году они были извлечены. Это два разных места – Ганина яма и Поросенков лог, где останки нашли.

– Уточним, что Александр Авдонин – основатель фонда "Обретение" и создатель зала истории Романовых, где мы сейчас находимся. Что происходило после того, как стало известно о находке? Насколько мы поняли, рассказали о ней не сразу из-за августовских событий 1991 года.

Вещи, найденные Александром Авдониным на месте захоронения царской семьи. Зал памяти Романовых (в Музее истории и археологии Урала, Екатеринбург)

– Время было просто невероятное! Представьте – СССР, три недели до ГКЧП, глава администрации Свердловской области принимает такое решение (о раскопках – ред.). А публично о результатах было объявлено через месяц после победы над ГКЧП. В 1993 году было возбуждено уголовное дело, следователь Генеральной прокуратуры Владимир Соловьев занимался этим делом, проводился комплекс экспертиз, где главной является генетическая. Действительно ли эти останки являются семьей Николая II или же нет? Однозначный ответ был дан в 1994 году, когда была проведена экспертиза в США, России и Великобритании. Второй раз ее провели в 1998 году, вскрыли гробницу родного брата Николая II, Георгия, вероятность совсем повысилась. Состоялись похороны останков 17 июля 1998 года. После похорон можно было бы перевернуть эту страницу, но руководство Церкви высказало сомнения.

– Более того, Церковь до сих пор не признает останки, по ее запросу в 2015 году Следственный комитет возобновил дело об убийстве царской семьи, официально следствие продолжается. Если вернуться к самому первому расследованию, которое проводил Николай Соколов в мае 1919 года по личному поручению Колчака, ведь именно тогда появилась версия о ритуальном убийстве царской семьи?

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Яма Алапаевской шахты, куда были сброшены члены и родственники царской семьи

– Следователь Соколов был явно ангажирован, он считал, что большевики – немецкие шпионы, которыми руководят масоны. Он придавал огромное значение надписи в расстрельной комнате. Обычная надпись на немецком языке, написано с ошибками в свободном переводе стихотворение Гейне – "Едва забрезжила заря, рабы зарезали царя". Три-четыре маленьких закорючки. А по версии Соколова – древние каббалистические письмена. На полном серьезе следователь был уверен, что царя убили по приказу темных сил.

Если точнее, конспирологическая версия строится на трех китах: книге Вильтона (Роберт Вильтон, английский журналист, был вместе с Соколовым на месте расследования – ред.), который считал, что евреи во всем виноваты, и что они управляют всем миром, книге Соколова и книге Дитерихса (генерал Михаил Дитерихс – ред.). В частности, Дитерихс говорит об отрезанных головах. Почему зубов не нашли в Ганиной яме? Нашли позднее, но в лесопарке (Поросенковом логу – ред.). И у Дитерихса возникла версия, что зубов не нашли, потому что отрезали головы. И Ленин для достоверности хотел на эти головы посмотреть. Некоторые горячие головы современности говорят, что где-то там, в подвалах Кремлевского дворца, надо поискать… те спрятанные головы. Во всяком случае, легенд вокруг этих голов очень много, но это чистый бред.

– Следователь Соколов считал, что тела были сожжены на Ганиной яме. Места захоронения он не нашел, хотя по старой Коптяковской дороге проехал, и мостки, под которыми была найдена могила, сфотографировал. У шахты он нашел обгоревшие вещи и решил, что тела были тут же сожжены. Что именно он раскопал?

– Фрагменты одежды, обуви и ювелирных украшений, которые были на членах царской семьи и их слуг в момент их гибели. То есть, допустим, недогоревшая сумочка, фрагмент каблука тоже несгоревшего, потом пряжка от ремня с государственным гербом, ювелирные украшения. Крестьянин, который нашел крест с платиной, изумрудами и бриллиантами, сразу понял, говорит – "так тут царя жгли".

© радио Sputnik В монастыре Святых царственных страстотерпцев (Ганина яма)

Местные пришли из любопытства, они знали по слухам, что там происходит. Как только оцепление сняли и красные ушли, они тут же побежали туда. И нашли костры, а прямо в кострах – бриллианты. У большевиков была паника, они бежали из города и оставляли бриллианты! Правда, Соколов все это в основном потерял где-то в дороге. Часть была передана Ксении Александровне, сестре Николая II, и после ее смерти вещи оказались в Русской зарубежной церкви. Но многие предметы пропали.

У нас в музее есть уникальные предметы, которые вы не найдете нигде в мире. Вещи, которые были надеты на них (членах царской семьи – ред.) в момент убийства. Например, хрустальные бусинки, их иногда называют топазовые. У всех четырех великих княжон были дорожные костюмы, и на них – эти хрустальные бусинки. Когда пришли белые, царский камердинер Чемодуров – он не был расстрелян со всеми – участвовал в опознании вещей. В частности, про бусинки он рассказал, что они принадлежали великим княжнам. Соколов нашел 15 бусинок, судя по фототаблице его следственного дела. Александр Авдонин уже в наше время нашел 20. Проводили экспертизу в Следственном комитете – они абсолютно одинаковые. Все эти вещи нам передал по окончанию следствия друг Авдонина, тогда следователь по особо важным делам Владимир Соловьев.

Еще скоба от шахты № 7. Ее откопали на глубине 17 метров. Колечки – это детали корсетов, куда шнурки засовываются. Серебряный трилистник – тоже фрагмент ювелирного изделия. Кнопочка от дорогого платья английской фирмы. Все это проверили.

– В 2007 году нашли останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых в 70-ти метрах от основного захоронения. Вы участвовали в поисках. Как все происходило?

– Я был одним из инициаторов этой экспедиции. Но обнаружили их Леонид Вохмяков и Александр Авдонин. Ключевыми стали слова (из воспоминаний коменданта Юровского – ред.): "я дал команду копать прямо на дороге, чтобы захоронить большую часть, а двух поменьше мы сожгли неподалеку". Понятие неподалеку – растяжимое, мы искали методом тыка. Но нам повезло – мы выбрали нужный район, и буквально с четвертой или пятой попытки мы их нашли. А также пули среди костных останков. Этими пулями были убиты Алексей и Мария.

© радио Sputnik Пистолет Петра Ермакова, из которого, по его словам, был убит Николай II. Зал памяти Романовых

Следственный комитет проводил баллистическую экспертизу. Две пули, одинаковый калибр – это от "Браунинга" 1900 года, калибр 9 миллиметров. В середине сплющенная пуля – это от "Браунинга" 5 и 6 миллиметров 1903 года. Из пуль свинец вытек, сохранилась только оболочка, потому что их, Алексея и Марию, жгли. Пули попали в мягкие ткани, сердце, печень. А вот одна пуля деформировалась, то есть она попала в кость. Какой вывод? В Алексея и Марию стреляли из пистолета "Браунинг", причем как минимум два человека.

Есть еще описание Сухорукова (Григорий Сухоруков, чекист – ред.): когда они стали тела доставать из шахты в Ганиной яме, все были голые, раздетые, за ногу первого подцепили Николая. На Алексее, единственном, была тельняшка. И когда мы среди костных останков обнаружили два кусочка материи, посмотрели на свет – там полоски. Это была тельняшка Алексея.

– Известно, что расстрелом и ходом всей операции руководил Яков Юровский. Спустя несколько лет на первый план вышел другой участник убийства – Петр Ермаков. Почему Ермакову такую большую роль отвели? Говорят, он любил похвастаться тем, что участвовал в убийстве.

© радио Sputnik Фото Петра Ермакова на "мостике из шпал". Зал памяти Романовых

– Очень простая причина. Многие не знают почему, я тоже раньше не знал. Сидел в архиве, листал газеты, нашел газету "Зауральский край" за август 1918 года – то есть белые уже в городе, уже возбуждено уголовное дело, идет расследование. В одной из статей написано – стало известно, что военный комиссар Верх-Исетского завода лично расстрелял всех Романовых, он заводил их по одному и стрелял каждому в голову. Примерно так. И спрятали их в каком-то болоте. Представьте, все местные жители читали эту газету. И когда потом красные освободили город, его друзья, знакомые стали говорить (с восхищением в голосе – ред.) – "Ох, Петр Захарович, да ты, оказывается, убил всю семью!". Ему было запрещено называть другие фамилии, и получилось так, что многие потом обижались – а почему меня не называют. Да потому, что большевики стали стесняться этого! Они не стеснялись по поводу убийства Александры Федоровны и Николая II, но они очень стеснялись по поводу Алексея и всех великих княжен. В этом проблема была.

Ермаков вышел на пенсию в 1936 году, думаете – куда он устроился? Экскурсоводом в Музей революции (в 1927 году в доме Ипатьева был открыт Музей революции – ред.). Я в архиве нашел письмо к нему (медленно цитирует – ред.): "Уважаемый Петр Захарович, для студентов горного института, пожалуйста, проведите две лекции об убийстве "Николая Кровавого", просьба только не опаздывать, одна начинается в 11, а вторая в 3". И он приходил важный, говорил – вот этим самым маузером… В своих воспоминаниях он, безграмотный, пишет так – "Александре я дал три пули, Николашке – пять". Что значит "дал"? Выстрелил. Именем убийц называли улицы – у нас была улица Ермакова, в 1996 году переименовали в улицу Ключевского. Школьником я ходил по ней в школу, я знал, что он – большевик, но не знал, что убийца царской семьи.

– Почему так спешили с расстрелом? Почему не увезли в Москву, например? Ведь в какой-то момент были планы судить Николая.

– Здесь большевикам он был не нужен, они хотели при первой же возможности от него избавиться. Так же, как и Ленину в Москве, он был не нужен. Полтора месяца шла эвакуация, белые очень медленно продвигались к городу. Вывезти можно было все, что угодно и кого угодно. Но если в начале 1918 года стоял вопрос о суде, даже транслировать по радио его хотели, то после подписания Брестского мира 3 марта 1918 года – все, идея закончилась. Александра Федоровна была двоюродной сестрой кайзера Вильгельма II.

Вот если бы Ленин привез их в Москву, что сделал бы Вильгельм II? Как минимум, он бы попросил передать детей Александры Федоровны под защиту. А Ленин очень боялся, что его будут считать немецким шпионом. И если бы их привезли, то Ленин был бы вынужден отдать часть семьи Мирбаху (посол Германской империи в Москве – ред.) Это еще один удар по авторитету Ленина – ну, точно шпион, выполняет все требования немцев.

Ленин прекрасно все это понимал, но думал, что немцы все равно будут давить, поэтому у него была договоренность с Уралсоветом – они берут ответственность на себя, а потом их прикроют. И Ленин не обманул. После этой "успешной акции" председатель исполкома Уралсовета Александр Белобородов стал членом ЦК в 1919 году, а в середине 1923 года был назначен наркомом внутренних дел РСФСР, став предшественником Ягоды. И до 1927-го, пока его ни обвинили в связях с Троцким, он был наркомом внутренних дел. Хорошая карьера.

Тоже касается и главного военного комиссара Урала Филиппа Голощекина, который был другом Свердлова. Он курсировал как челнок между Екатеринбургом и Москвой, обсуждая со Свердловым, как поступить. Позже Голощекина расстреляли, но на момент ареста он был главным государственным арбитром СССР, то есть как председатель Высшего арбитражного суда сейчас. Что касается рядовых убийц, то они тоже сделали карьеру. Григорий Никулин был начальником Московского уголовного розыска, похоронен на Новодевичьем кладбище. Там же похоронен еще один убийца – Михаил Медведев-Кудрин, сотрудник НКВД, дослужился до полковника. Там же похоронен Марков – один из тех, кто убивал в Перми Михаила Александровича (брата Николая II – ред). На Донском кладбище – урна с прахом Юровского.

– Возвратимся к дому Ипатьева и последним неделям жизни Николая II. Условия содержания царской семьи были крайне суровыми. После расстрела некоторых добивали штыками. Можно ли объяснить такую жестокость?

– Охранники царской семьи были крайне недовольны, говорили – шикарный особняк, дом инженера Ипатьева, комфортабельный, с обстановкой, мебелью. И они отыгрывались на режиме содержания. Прогулка – полчаса до обеда, полчаса после, потом сократили до 15 минут. Есть воспоминания коменданта: Алексей на коляске, сам передвигаться не может, врач Боткин просит, что ему нужно подольше дышать воздухом. Ответ – нет, не будем делать исключения, отказываем в прогулке Алексею.

© РИА Новости / Сергей Пятаков Перейти в фотобанк Остатки найденных в камине вещей, принадлежавших великим княжнам в Екатеринбурге, в доме Ипатьева, в музее святой царской семьи

Еще представьте: июнь, июль, Николай II пишет в дневнике, что стоит адская жара, просто тропическая. Ему дурно становится, он три дня не встает с постели, он же не может ходить в майке и в трусах… А жара, он пишет, 28 по Цельсию. Никакого кондиционера нет, и при этом им запрещают открывать окна. Николай говорит: "Так нам же дышать надо". Охрана отвечает: "У вас же тюремный режим". Они их так мучили. И в чем их подвиг как семьи: никто из красных не говорил, что, например, Николай впадал в истерику или Александра Федоровна. Они до самого последнего дня вели себя достойно, хотя внутренне очень переживали и за себя, но главное – за детей.

Была эйфория, рабочие подписывались под петициями, слали телеграммы – немедленно казнить Николая II, уничтожить "Николая Кровавого". Я читал воспоминания участников убийства семьи. Их спрашивают – а детей то за что? Так они же "дефективные дегенераты", говорят. Если бы они встали во главе империи, таких бы делов натворили, их надо убить. Потому что это нужно, необходимо. Николай – кровавый, дети его – больные, и поэтому надо их обязательно убить. Другими словами – все были заражены революционной истерией, считали, что Николая надо немедленно расстрелять, просто на куски растерзать. Совершенная жестокость, неописуемая.

– Ипатьевский дом был снесен в сентябре 1977 года, когда городом руководил Борис Ельцин. Получается, он ответственен за его снос?

© радио Sputnik Снос Ипатьевского дома. Фото из зала памяти Романовых

– Решение о сносе дома было принято еще в 1975 году 4 июля, когда первым секретарем (Свердловского обкома КПСС – ред.) был Яков Рябов. До этого в 1974 году дом был поставлен на учет как историко-революционный памятник республиканского значения. То есть просто так снести его было нельзя. Плюс наши местные большевики писали жалобы напрямую в ЦК, просили замедлить снос. Они считали, что это сакральное культовое с точки зрения большевиков здание, что в нем убили кровавого тирана Николая II, что нужно рассказывать об этом следующим поколениям, сохранять память об этом.

И когда Ельцин принимал дела от Рябова, решение о сносе значилось просто не исполненным. Считать, что Ельцин виноват в сносе дома – это штамп. Ну, уволился бы он тогда, и что толку? Инициатива-то была кандидата в члены Политбюро, в будущем генерального секретаря Юрия Андропова. Представьте себе в то время, кто такой Андропов и кто Ельцин, они были не сопоставимы по значимости. И вообще, подумайте – один маленький домик, а его сносит Политбюро. Я не знаю ни одного случая, когда бы высший орган СССР собирался решать вопрос о сносе одного дома (смеется – ред.). Это все политика, идеология. Поэтому говорить, что Ельцин повинен в сносе дома – на мой взгляд, нельзя, это фейк.

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