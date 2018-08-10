Эксперт о споре России и ЕС по третьему энергопакету: ВТО – живой механизм

ВТО поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по третьему энергопакету. Завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов в эфире радио Sputnik прокомментировал решение, принятое Всемирной торговой организацией.

Всемирная торговая организация поддержала Россию в ключевых моментах спора с Евросоюзом по поводу третьего энергопакета, сообщили в Минэкономразвития РФ.

В частности, ВТО признала неправомерными ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal, включая 50-процентное использование его мощностей, а также нормы ЕС о продаже газа на бирже и дискриминацию операторов ГТС под контролем иностранцев в Литве, Венгрии и Хорватии.

При этом ВТО не поддержала возражения России против требований третьего энергопакета по разделению добычи и транспортировки газа.

Всего российская сторона оспаривала шесть блоков мер, включающих в себя как требования третьего энергетического пакета, так и механизмы их реализации отдельными государствами – членами ЕС.

"Принятые решения по всем трем блокам мер способны улучшить условия доступа российского природного газа на рынок ЕС, а также выровнять условия конкуренции на рынке ЕС для российских поставщиков услуг трубопроводного транспорта и, таким образом, представляют коммерческий интерес для российских поставщиков газа и услуг по его транспортировке", – отметили в МЭР.

В "Газпроме" уже заявили, что довольны решением в части найденных нарушений со стороны Евросоюза. В компании ожидают, что ЕС устранит их и приведет законодательство в соответствие с требованиями ВТО.

Завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ Владимир Климанов в эфире радио Sputnik прокомментировал решение, принятое организацией.

"В некоторых случаях мы выигрываем, в каких-то случаях – проигрываем. То есть ВТО – это достаточно живой механизм, который используется странами в рамках внешнеэкономических отношений. Например, я слышал от своих коллег, что китайские специалисты даже инициируют специально ряд судебных процедур по линии ВТО, чтобы просто обрести необходимую практику действий в этом отношении. В целом ВТО – достаточно сложный институт, в рамках которого используется достаточно много процедур, и часто решение по тому или иному вопросу не носит заведомо понятного характера, а рождается в процессе судебных процедур, которые происходят в рамках этой организации. В этой связи доказательная база, которую представляют стороны, очень важна, и очень хорошо, что целый ряд судебных споров России с нашими зарубежными партнерами разрешаются в нашу пользу. Я лично выступаю за действенность этого института, этого инструмента", – сказал Владимир Климанов.

В 2014 году Россия начала процедуру разбирательства в ВТО из-за применения Евросоюзом третьего энергопакета. В марте 2016 года была собрана группа арбитров ВТО для рассмотрения дела.

Третий энергопакет подразумевает, что собственниками расположенных в регионе магистральных трубопроводов не могут быть компании, которые занимаются добычей газа. Эти требования создавали препятствия для строительства, например, "Южного потока", от которого пришлось отказаться.

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