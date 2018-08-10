Депутат прокомментировал реакцию Греции на ответ РФ по высылке дипломатов

МИД Греции назвал ответные меры Москвы на высылку российских дипломатов из Афин необоснованными и вновь обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
Дипломаты считают, что Россия "не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике". В этом контексте МИД Греции рассматривает ответные действия России по высылке сотрудников греческого посольства из Москвы необоснованными. "Решение российской стороны произвольно и мстительно, оно ни на чем не основано", – утверждает МИД.
В эфире радио Sputnik депутат Государственной думы Евгений Федоров высказал мнение, что действиями Афин управляют в Вашингтоне.
"Решение (о высылке российских дипломатов – ред.) принималось не Грецией, оно принималось в Вашингтоне. Для него нет такой страны как Греция, а есть американская провинция. В Вашингтоне дали команду Афинам выслать российских дипломатов. Американцы, и это их позиция, считают себя сверхнацией, определяют себя как носителей мировой демократии и считают себя вправе принимать решения в отношении всех других стран. Эта конструкция называется – американский однополярный мир", – сказал Евгений Федоров.
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