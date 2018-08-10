Депутат прокомментировал реакцию Греции на ответ РФ по высылке дипломатов

МИД Греции назвал ответ России на высылку дипломатов необоснованным. В эфире радио Sputnik депутат Госдумы Евгений Федоров высказал мнение, что Афины не самостоятельно принимают решение по этому вопросу.

МИД Греции назвал ответные меры Москвы на высылку российских дипломатов из Афин необоснованными и вновь обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.

В заявлении греческого МИД говорится, что Греция как суверенное государство с долгой историей требует уважения и равенства в отношениях с другими государствами. "В этом контексте она выступает за дружескую политику сосуществования с Россией. Большой страной с сильным присутствием в европейских делах", – говорится в заявлении.

Дипломаты считают, что Россия "не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике". В этом контексте МИД Греции рассматривает ответные действия России по высылке сотрудников греческого посольства из Москвы необоснованными. "Решение российской стороны произвольно и мстительно, оно ни на чем не основано", – утверждает МИД.

В эфире радио Sputnik депутат Государственной думы Евгений Федоров высказал мнение, что действиями Афин управляют в Вашингтоне.

"Решение (о высылке российских дипломатов – ред.) принималось не Грецией, оно принималось в Вашингтоне. Для него нет такой страны как Греция, а есть американская провинция. В Вашингтоне дали команду Афинам выслать российских дипломатов. Американцы, и это их позиция, считают себя сверхнацией, определяют себя как носителей мировой демократии и считают себя вправе принимать решения в отношении всех других стран. Эта конструкция называется – американский однополярный мир", – сказал Евгений Федоров.

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Греческая газета "Катемирини" 11 июля со ссылкой на свои источники сообщила, что правительство Греции высылает двух российских дипломатов, а также запретило въезд в страну еще двум россиянам. По утверждению газеты, греческие власти обвиняют россиян во вмешательстве во внутренние дела страны и в действиях, подрывающих национальную безопасность. Москва отвергла все эти обвинения и заявила, что эти шаги не останутся без ответа. Российская сторона обещала принять зеркальные меры – "симметричные, пропорциональные, адекватные". О них было объявлено 6 августа послу Греции в Москве Андреасу Фриганасу.