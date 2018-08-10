Политолог: политика США в отношении Северной Кореи зашла в тупик

Москва заблокировала американскую заявку в комитете СБ ООН по КНДР о включении в санкционный список новых физических и юридических лиц, в том числе российский банк "Агросоюз", сообщил МИД РФ.
В ведомстве назвали неубедительной доказательную базу Вашингтона, которая была представлена для обоснования предложения по расширению ограничений.
Подчеркивается, что "новые санкционные заходы США" идут вразрез с логикой разрядки напряженности вокруг Северной Кореи.
"Очевидно, что Вашингтон стремится сохранять "максимальное давление" в отношении Пхеньяна как можно дольше, по сути, вплоть до "завершения процесса денуклеаризации". Подобная деструктивная для урегулирования проблем Корейского полуострова линия вызывает крайнее неприятие", – отметили в ведомстве.
Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию вокруг Северной Кореи.
"Россия, на мой взгляд, совершенно правильно заблокировала заявку Соединенных Штатов, в которой предлагается расширить санкционный список по КНДР… Учитывая тот факт, что КНДР пошла на переговоры с президентом США, и что теперь именно из Пхеньяна звучат обвинения в адрес Соединенных Штатов, что те не выполняют свою часть договоренностей, можно сделать вывод о том, что переговоры зашли в тупик. Но объявлять новые санкции, расширять санкционные списки, думаю, является еще большим тупиком. В данной ситуации следовало бы продолжить переговоры между двумя странами, возможно, при посредничестве России, обязательно – при посредничестве Китая, и выработать общую компромиссную точку зрения", – сказал Богдан Безпалько.
Позднее агентство Рейтер со ссылкой на дипломатов сообщило, что США попросили комитет СБ ООН добавить в "черный список" по Северной Корее эти компании и гражданина КНДР.
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