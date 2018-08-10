Эксперт: в отношении "Северного потока-2" у Дании все еще есть выбор

Компания Nord Stream 2 AG подала заявку на прокладку "Северного потока-2" в обход территориальных вод Дании. В эфире радио Sputnik эксперт в области энергетики Николай Хренков отметил, что изменение маршрута – это не критично.

Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут строительства газопровода "Северный поток-2" в Дании, говорится на сайте компании.

"Сегодня компания Nord Stream 2 передала заявку и отчет об ОВОС (об оценке воздействия на окружающую среду – ред.) в Энергетическое агентство Дании на маршрут в исключительной экономической зоне к северо-западу от острова Борнхольм. Это альтернативный маршрут, который не проходит через территориальные воды Дании",– говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что компания не останавливает процедуру заявки основного маршрута газопровода в датских водах, его в компании считают оптимальным.

"На основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы, определен альтернативный маршрут протяженностью 175 километров к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании. Эта заявка не заменит поданную в апреле 2017 года", – уточняет компания.

В Nord Stream 2 отметили, что альтернативный маршрут на 36 километров длиннее основного и потребует дополнительных затрат, однако участники проекта поддержат такой вариант.

В эфире радио Sputnik независимый эксперт в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков высказал мнение, что у Дании есть выбор – между рациональным подходом к проекту и политизированным.

"Еще раньше, когда в Дании говорили, что будут долго рассматривать разрешать ли строительство, пошли разговоры о том, что согласие или несогласие Дании – это не критично и не принципиально. Потому что есть возможность обойти морской участок, и все равно проложить газопровод. Да, через территориальные воды Дании было бы удобнее, потому что "Северный поток-2" идет рядом с первым проектом. Но, как уверяет компания Nord Stream 2, которая строит газопровод, альтернативный маршрут несущественно скажется на стоимости проекта. Что касается позиции Дании, то у нее был выбор между рациональным подходом и политизированным. Оговорюсь, что окончательный выбор они еще не сделали. Но проявили колебания в сторону политизированного подхода. Думаю, что рвение Дании США не оценят", – сказал Николай Хренков.

Проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании и России.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!