Аналитик: Киев считает "Северный поток-2" троянским конем? Довольно смешно

Президент Украины Петр Порошенко назвал газопровод "Северный поток-2" троянским конем Кремля. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik прокомментировал данное заявление, отметив, что Киев повторяет это как мантру.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что европейские партнеры "очарованы" Россией в отношении строительства "Северного потока-2".

""Северный поток-2" – это "троянский конь" Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Украинский лидер призвал ЕС избавиться от "обманчивых и пагубных" чар России и "защищать" свои энергетические интересы.

В Киеве не в первый раз сравнивают "Северный поток-2" с "троянским конем". В апреле 2018 года эту метафору употребил председатель правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в эфире радио Sputnik прокомментировал эти заявления.

"Украина как мантру повторяет, что "Северный поток-2" – это "троянский конь". Получается довольно смешно. Они говорят: не стройте новый газопровод – он будет "троянским конем", используйте тот газопровод, который есть у нас. Получается, они считают, что "троянский конь" уже есть, причем у них? Как-то не очень понятно, что они хотят сказать. Может быть, они имеют в виду, что любой газопровод – это плохо? Но ведь они сами "сидят на трубе". И в чем же тогда "опасность" для европейцев от "Северного потока-2"?", – сказал Игорь Юшков.

По его мнению, европейцы понимают выгоду данного проекта.

"Уж лучше иметь новый газопровод, причем такой, который идет напрямую, чем старый и изношенный, который к тому же идет через Украину. На Украине уже взрывали ЛЭП в Крым (взрывы опор ЛЭП произошли в Херсонской области в ноябре-декабре 2015 года – ред.). Кто даст гарантию, что завтра какие-то люди с гранатами не придут точно так же на газокомпрессорную станцию и не взорвут ее? Европейцы, я думаю, все это понимают и предпочитают иметь надежный газопровод и, соответственно, гарантированные поставки", – сказал Игорь Юшков.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Топливную магистраль планируется построить рядом с "Северным потоком". Против проекта выступают некоторые страны – в первую очередь Украина, которая неоднократно заявляла, что хочет остаться транзитером российского газа в ЕС, и США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ в Европу.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. По словам президента РФ Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.

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