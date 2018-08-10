Политолог: в США выбрали против Стивена Сигала "самое грязное оружие"

В Лос-Анджелесе начали проверку обвинений о домогательствах в адрес актера Стивена Сигала, недавно назначенного специальным представителем МИД России. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению, связаны эти обвинения.

Прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку новых обвинений в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против актера Стивена Сигала. Об этом сообщает портал Deadline. Отмечается, что, помимо Сигала, в полицейском досье фигурируют имена актера Энтони Андерсона и голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Ранее Сигала обвиняла в домогательствах актриса Порша де Росси, известная по ролям в сериалах "Замедленное развитие" и "Скандал", а также американка Регина Симмонс, снимавшаяся в массовке фильма с участием Сигала.

Шестого августа стало известно, что Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов высказал мнение, что новые обвинения связаны с этим назначением.

"Действия актера Стивена Сигала американские элиты воспринимают как пророссийские. И цель, которая ими сейчас поставлена, – это максимальная дискредитация актера, который пользуется заслуженной известностью повсюду в мире. Им нужно максимально дискредитировать человека, функции которого состоят в налаживании контактов, в развитии общественной дипломатии между Россией и США. Поэтому выбрано самое грязное оружие, которое только можно себе представить – обвинения в сексуальных домогательствах. Эта тема сейчас будоражит американскую общественность, она не должна пройти незамеченной, именно поэтому на нее делается акцент. Не думаю, что в данном деле есть объективность и доказательная база. Речь идет о том, чтобы в максимальной степени опорочить человека, который дал согласие стать представителем нашей страны в дипломатическом процессе. И, конечно, возникают серьезные вопросы к американской системе правосудия, которая, как мне кажется, в данной ситуации является всего лишь элементом гибридной войны против России", – сказал Владимир Шаповалов.

В последнее время на Западе разгорелось большое количество скандалов на почве сексуального насилия. Обвинения в домогательствах предъявили известным политикам, деятелям шоу-бизнеса и киноиндустрии. Кроме того, в социальных сетях получило широкое распространение движение #MeToo. Его участники рассказывают о том, что подвергались сексуальному насилию.

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