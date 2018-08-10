"Смотря как считать". Экономист об оценке в ФРГ влияния продэмбарго России

В Германии оценили влияние продуктового эмбарго со стороны России. Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ Юрий Юденков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что с представленной оценкой можно согласиться, но лишь частично.

Влияние российского продовольственного эмбарго на уровень производства, доходы и рыночные цены в сельскохозяйственной отрасли Германии оценивается как очень ограниченное, заявили РИА Новости в министерстве по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

"Согласно модельным расчетам, летом 2015 года доходы в сельскохозяйственном секторе Германии временно упали из-за эмбарго максимум на 0,3 процента, а в пищевой промышленности – максимум на 0,4 процента. С того времени эффект должен был еще больше ослабнуть", – говорится в ответе пресс-службы министерства на запрос агентства.

В ведомстве отметили, что товарообмен между двумя странами уменьшился еще до введения эмбарго из-за различных ветеринарно-правовых мер, принятых Москвой. Однако это сокращение удалось компенсировать переориентацией на другие рынки.

Ранее опрошенные РИА Новости представители зарубежного бизнеса заявили, что российское продуктовое эмбарго привело к ухудшению экономической ситуации в сфере производства молочной продукции во Франции и других странах и к падению цен на свинину в Бельгии.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС при Президенте РФ Юрий Юденков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в данном случае все зависит от того, как проводились подсчеты.

"Влияние (продуктового эмбарго – ред.) на мелких производителей сельхозпродукции – гораздо сильнее, чем на крупных. Крупные получают дотации от государства, поэтому на них влияние почти не сказывается. Мелкие лишаются каналов сбыта и страдают больше всего. В той же Германии, в Польше пострадали в основном мелкие предприниматели. Сейчас госструктуры этих стран дают такие оценки, что эмбарго со стороны России не оказало почти никакого влияния и производители перенастроились на другие рынки сбыта. А оценка со стороны мелких производителей будет совершенно другая. Поэтому вопрос в том, как считать", – сказал Юрий Юденков.

То же самое, по его словам, можно сказать о номенклатуре производимой в Европе сельхозпродукции.

"Может быть, с точки зрения абсолютных цифр потери и не очень значительны. Но если рассматривать номенклатуру товаров более подробно, то мы увидим другую картину: по некоторым товарам удалось переключиться на другие рынки, а другие товары с рынка вообще ушли", – отметил Юрий Юденков.

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