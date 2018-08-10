РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Почему сенаторы принимают даже "гибельные для США" законы? Мнение эксперта

(обновлено: 12:06 10.08.2018)
06490
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия СШАЗдание Капитолия США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
The Hill предупредил, что новые антироссийские санкции ударят по США. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Манойло высказал мнение о том, с чем связано принятие американскими сенаторами невыгодных для самих американцев санкционных законов.

Пакет санкций, подготовленных группой американских сенаторов в соответствии с законопроектом "О защите выборов от угроз путем становления ограничений" – если они будут введены – ударят по экономике США, считает обозреватель The Hill  Ричард Савайя.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© Depositphotos / teamtime
"Необъявленная война". Политолог о новых санкциях США против России
Новые антироссийские ограничения, по мнению автора статьи, "вобьют клин" между США и Европой, дестабилизируют энергетический и финансовый рынки, а американские компании будут вынуждены покинуть Россию и оставить ее для конкурентов из Китая и Европы.

Российские компании пострадают чуть больше, чем при нынешних санкциях, в то время как американский бизнес будет вынужден ликвидировать совместные предприятия и понести серьезные финансовые потери, отмечает Савайя. Это означает, что российская компания, которая купит долю в проекте в любой точке мира, фактически может вытеснить американские компании, предупреждает он.

По словам Савайи, учитывая то, что некоторые из важнейших месторождений нефти исследуются и используются российскими компаниями и их китайскими партнерами, американские нефтяные компании "перейдут на скамейку запасных". Санкции коснутся даже таких важных проектов, поддерживаемых США, как строительство Трансадриатического газопровода, который поможет избавить Европу от российского "энергетического доминирования", поскольку российская компания является его миноритарным акционером.

Последствия будут ощущаться во всех отраслях: американские компании не смогут перевозить грузы по российским железным дорогам, Boeing перестанет сотрудничать с российскими авиакомпаниями, а AT&T не сможет использовать российские телефонные провода.

Здание Капитолия США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Сенатор: санкционная тактика США "просто зашкаливает"
Американские индексные фонды и финансовые рынки также испытают потрясение, поскольку рублевые облигации от российского правительства и банков мгновенно станут незаконными активами в балансовых ведомостях. Американские компании, которые ведут торговлю в России, обнаружат, что они не могут пользоваться российскими банками из-за американского законодательства, констатирует обозреватель The Hill.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло высказал мнение, что у сенаторов нет персональной ответственности за введение санкций, именно поэтому они так легко принимают невыгодные для самих США санкционные законы.            

"США идут по пути обострения отношений с Россией, несмотря на те сигналы, которые их президент Дональд Трамп постоянно посылает российскому руководству. Конгресс настроен бескомпромиссно, он считает, что санкционная политика – это инструмент, который имеет очень большие возможности для того, чтобы экономически задавить Россию со всех сторон. И в этом отношении США готовы вводить санкции, даже нанося ущерб не только своим европейским союзникам и сателлитам, но и самим себе. У сенаторов и конгрессменов нет чувства персональной ответственности, как у Трампа. У них ответственность коллективная, следовательно, она размазана. Собравшись в кучу, они ничего не боятся, именно поэтому так легко принимают, в общем-то, гибельные для США законы о продолжении санкций", – сказал Андрей Манойло. 

Однако, считает он, это не может продолжаться бесконечно.

"Бесконечно накалять градус отношений с огромной страной, обладающей колоссальными ресурсами, одной из самых мощных в мире армий и ядерным оружием, в принципе невозможно. Рано или поздно обострение этих отношений может привести к кризису, в котором Соединенные Штаты, провоцирующие наступление этого кризиса, окажутся не в большинстве, а в меньшинстве. Потому что видно, что европейские союзники США не готовы вмешиваться в эту рискованную игру. Эти санкции будут продолжаться, вводиться новые до тех пор, пока американцев кто-нибудь основательно не щелкнет по носу", – отметил политолог. 

Флаг над зданием посольства России в Вашингтоне
© REUTERS / Brian Snyder
Совсем "новичокнулись". США – как Санкционные Штаты Америки
На прошлой неделе группа авторитетных американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с набором антироссийских мер, в том числе новыми санкциями в отношении госдолга России и крупнейших госбанков, среди которых перечислены "Внешэкономбанк", "Сбербанк", "ВТБ Банк", "Банк Москвы", "Россельхозбанк", "Промсвязьбанк". 

Законопроект под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии" подготовили демократы Роберт Менендес, Бен Кардин, Джин Шахин и республиканцы Кори Гарднер, Линдси Грэм и Джон Маккейн, ограничения затрагивают "ключевые секторы российской экономики, в том числе финансовую, энергетическую, оборонную сферу, а также отрасли металлопроизводства и добычи".

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтактеFacebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена