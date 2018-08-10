Эксперт раскрыл цели статьи Bloomberg о "финансовом хаосе" на Украине

Агентство Bloomberg предупредило об угрозе финансового хаоса на Украине. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко прокомментировал публикацию и объяснил, чего, по его мнению, добиваются на Западе от Киева.

Финансовые резервы Украины тают, а планы по наполнению бюджета сорваны, что может обернуться хаосом, пишет Bloomberg.

По состоянию на первое августа баланс счета правительственной казны сократился до 2 млрд гривен. Такого уровня страна не видела со времен смены власти в стране, отмечает агентство.

Председатель Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил Bloomberg, что в стране возникли проблемы с ликвидностью. "Дефицит может не превысить целевой показатель, но будет нехватка, и правительству будут нужны деньги, чтобы его покрыть. Проблема в том, что источников финансирования очень немного", – признал он, предупредив, что НБУ сам находится в затруднительном положении и не в состоянии покрывать дефицит бюджета.

Как указывает агентство, проблема кроется в том, что Украина до сих пор не получила от МВФ очередной транш, что влечет за собой блокирование финансовой помощи от других сторон. Заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий отметил, что даже если МВФ предоставит средства, риск для экономики Украины остается. "До конца года осталось мало времени. Если будут любые рыночные колебания, нам будет трудно получить деньги", – сказал Чурий.

Затягивание с получением транша от МВФ грозит "хаосом, который уже охватил другие развивающиеся рынки". "А это будет означать, что Украина не сможет продать свои государственные долговые обязательства на 2 млрд долларов", – заключает Bloomberg.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik объяснил, на что, по его мнению, направлена публикация таких оценок.

"Я думаю, что Bloomberg неслучайно генерирует опасения и тревогу: это подготавливает общественное мнение, украинцев к тому, что вряд ли им стоит ожидать в ближайшее время поступления каких-то траншей. Не сняты с Украины требования проведения реформ – сокращения социальных расходов и максимальной приватизации. Видимо, все идет не так быстро, как хотелось бы. Впереди сентябрь, ситуация обостряется – поэтому именно сейчас решили напомнить украинцам, что у них нет денег, и надо более рьяно выполнять указания, которые поступают от МВФ и других финансовых и государственных институтов", – сказал Владимир Оленченко.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. С 2015 по 2017 год Киеву четырьмя траншами было выделено более 8 млрд долларов. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако до сих пор этого не произошло. Одним из условий предоставления транша МВФ называет повышение цен на газ для населения Украины. Власти в Киеве пока откладывают принятие решения по этому вопросу.

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