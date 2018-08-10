Экономист о политике США по "улучшению поведения" РФ: парадоксы дипломатии

В российском МИД ответили на заявление Госдепа об "улучшении поведения" России. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что позиция Вашингтона может вызывать лишь недоумение.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова своей коллеги из государственного департамента США Хезер Науэрт об инструментах, которые использует Вашингтон для "улучшения поведения" Москвы.

Дипломат усомнилась в том, что введенные США ограничительные меры положительно повлияют на российско-американские отношения.

Реакция представителя Москвы последовала после заявления Науэрт о том, что Вашингтон может попытаться заставить какое-либо правительство вести себя иначе, и обладает для этого широким спектром возможностей.

"Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", – написала Захарова в своем Facebook.

Она добавила несколько смайлов к своему посту, с помощью которых предположила, что может входить в "набор инструментов" США – бомбы, цепи и ножи.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik отметил, что поведение Вашингтона в отношении России парадоксально.

"Не успели разговоры об улучшении отношений России и США получить резонанс, как Вашингтон сразу обрушился с санкционным пакетом и ультимативным давлением. Получается ситуация, которую трудно объяснить: улучшение отношений через использование инструментов, которые явно ведут к ухудшению отношений. Ведь США используют язык ультиматумов и угроз. И это вызывает недоумение: каким образом Вашингтон вообще планирует строить свои отношения с Москвой? В какой степени правая рука знает, что делает левая? Как вообще понимать стратегию и тактику улучшения отношений через их ухудшение? Эти парадоксы сегодняшней дипломатии озадачивают. И создается более серьезное представление о том, каким образом сегодня разрабатывается внешняя политика США. В Америке имеет место кризис государственного управления, кадровый кризис в области внешней политики. Все, что происходит в Вашингтоне, в последнее время явно выпадало из привычных стандартов нормальных дипломатических отношений между странами", – сказал Владимир Васильев.

Вашингтон в среду, 8 августа, объявил о введении новых санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. МИД России назвал планы Белого дома ввести новые санкции "сговором США и Великобритании" и пообещал зеркальный ответ.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

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