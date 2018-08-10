Экономист о политике США по "улучшению поведения" РФ: парадоксы дипломатии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова своей коллеги из государственного департамента США Хезер Науэрт об инструментах, которые использует Вашингтон для "улучшения поведения" Москвы.
Дипломат усомнилась в том, что введенные США ограничительные меры положительно повлияют на российско-американские отношения.
Реакция представителя Москвы последовала после заявления Науэрт о том, что Вашингтон может попытаться заставить какое-либо правительство вести себя иначе, и обладает для этого широким спектром возможностей.
"Что же это за набор-то, "при помощи которого настраиваются правительства на улучшение поведения для более хороших отношений с США"? И хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", – написала Захарова в своем Facebook.
Она добавила несколько смайлов к своему посту, с помощью которых предположила, что может входить в "набор инструментов" США – бомбы, цепи и ножи.
Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik отметил, что поведение Вашингтона в отношении России парадоксально.
"Не успели разговоры об улучшении отношений России и США получить резонанс, как Вашингтон сразу обрушился с санкционным пакетом и ультимативным давлением. Получается ситуация, которую трудно объяснить: улучшение отношений через использование инструментов, которые явно ведут к ухудшению отношений. Ведь США используют язык ультиматумов и угроз. И это вызывает недоумение: каким образом Вашингтон вообще планирует строить свои отношения с Москвой? В какой степени правая рука знает, что делает левая? Как вообще понимать стратегию и тактику улучшения отношений через их ухудшение? Эти парадоксы сегодняшней дипломатии озадачивают. И создается более серьезное представление о том, каким образом сегодня разрабатывается внешняя политика США. В Америке имеет место кризис государственного управления, кадровый кризис в области внешней политики. Все, что происходит в Вашингтоне, в последнее время явно выпадало из привычных стандартов нормальных дипломатических отношений между странами", – сказал Владимир Васильев.
Вашингтон в среду, 8 августа, объявил о введении новых санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. МИД России назвал планы Белого дома ввести новые санкции "сговором США и Великобритании" и пообещал зеркальный ответ.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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