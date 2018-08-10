Политолог прокомментировал вопросы в США к сенатору – "обвинителю России"

В США ждут объяснений от сенатора Билла Нельсона, который заявил, что "Россия уже взломала выборы" в конгресс. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов поделился мнением о том, можно ли это считать переломом американской политики в отношении Москвы.

Власти штата Флорида потребовали объяснений от сенатора-демократа Билла Нельсона, который ранее заявил, что неким российским хакерам уже удалось проникнуть в избирательные системы штата.

Ранее Нельсон заявил изданию Tampa Bay Times, что "они (россияне – ред.) уже проникли в (системы) некоторых округов штата и теперь могут действовать в них" накануне предстоящих в ноябре выборов в конгресс.

В ответ секретарь штата Флорида Кен Детзнер направил письмо председателю комитета по разведке сената США Ричарду Барру, в котором отметил, что подобные заявления Нельсон сделал "без каких-либо доказательств или деталей, которые бы подтверждали его слова". В связи с этим Детзнер запросил у Барра информацию о якобы имевшем место вмешательстве в предстоящие выборы во Флориде, которую Нельсон назвал "секретной".

"Это очень серьезное обвинение, сделанное публично без каких-либо доказательств, сведений или каких-либо предварительных уведомлений государственным или местным органам власти во Флориде", – говорится в письме, текст которого приводит Tampa Bay Times.

В свою очередь представитель министерства внутренней безопасности США заявил изданию The Hill, что в ведомстве "пока не видели, чтобы россияне взломали избирательные системы".

Заявление сенатора о том, что россиянам якобы уже удалось взломать избирательные системы, стало первым подобным утверждением на столь высоком уровне. До этого представители законодательной и исполнительной власти США, включая разведсообщество, говорили лишь о том, что "Россия по-прежнему ставит своей целью вмешательство" в промежуточные выборы в конгресс и "предпринимает такие попытки".

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что запрос доказательств в этом случае не означает смены политики США в отношении России в целом.

"Особенность американской политической системы состоит в том, что сенаторы и конгрессмены могут делать различные предположения и пытаться облечь их в законодательные инициативы, сделать их частью законотворческого процесса. И то, что у определенной части американского общества возникли вопросы к этому господину, – это нормально, такое бывает. Но я думаю, что каких-то серьезных последствий не последует, и этот эпизод останется единичным, поскольку машина пропаганды США работает над антироссийским вектором, над давлением на (президента США Дональда) Трампа. Поэтому молчаливое большинство не будет спрашивать у сенаторов и конгрессменов истинную природу их настроений по отношению к России. По большому счету, учитывая последнюю статистику, проблемы с Россией считают действительно проблемами не более одного процента американцев, что говорит о том, что общество пока еще молчит", –сказал Александр Асафов.

В ходе предстоящих выборов будет полностью переизбрана палата представителей и одна треть сената США. В настоящее время обе палаты конгресса контролируют республиканцы (в сенате у них 52 места из 100). Из 33 мест в сенате, которые обновятся после выборов, 25 сейчас занимают демократы, а республиканцы – лишь восемь. Другими словами для того, чтобы получить большинство в сенате, демократам надо одержать победу в 28 избирательных кампаниях в разных штатах.