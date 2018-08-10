Военный эксперт: фрегат РФ в Средиземном море показал хорошую боевую работу

В Средиземном море российский фрегат "Адмирал Эссен" выследил и взял на сопровождение американскую подлодку, пишут СМИ. Можно считать, что субмарина США потерпела подводное поражение, отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец.

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" во время последнего похода в Средиземное море отследил и взял на сопровождение американскую подлодку типа "Огайо", пишут "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ.

По данным издания, преследование произошло в апреле нынешнего года и длилось более двух часов. Экипаж фрегата записал основные параметры субмарины, которые будут расшифрованы и присоединены к акустическому портрету подлодки.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Эссен" отправился в Средиземное море в марте и вернулся на базу в Севастополе в конце июня. Как отмечали в пресс-службе Черноморского флота, за время похода экипаж провел комплекс различных учений по ведению боя одиночным кораблем, в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также отработал противолодочные задачи.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец оценил действия российских моряков.

"Это очень хорошая боевая работа наших кораблей, которые смогли запеленговать вражью подлодку и заставить ее сменить позицию. Когда корабль убегает от преследования, – это косвенное признание подводного поражения. Эта подлодка пыталась скрытно проникнуть в район дислокации нашей группировки и таким образом снять тактико-технические характеристики наших дизельных подлодок – запеленговать характер ее звуков, чтобы можно было в случае реальной военной угрозы ее легко обнаружить. Ну а получилось наоборот. Обладающий самыми современными средствами слежения за подводной обстановкой, наш корабль запеленговал эту подлодку США и несколько часов плотно сидел у нее на хвосте", — сказал Виктор Баранец.

Он отметил, что американские военно-морские силы постоянно находятся в этом районе.

"В Средиземном море челночным способом постоянно дежурят американские военно-морские силы, там на постоянной основе присутствует и достаточно серьезная группа надводных кораблей США. Нельзя забывать, что иногда эта военно-морская группировка совершает карательные акции в отношении сирийского народа. Вспомним ракетные удары, десятки "Томагавков" – это все работа этой военно-морской группировки. Она бдительно присматривает за тем, что там делают российские корабли. Уже стал почти легендарным случай, когда наш корабль помешал американской подлодке нанести удар по Сирии, очень грамотно заняв боевую позицию", — напомнил Виктор Баранец.

"Адмирал Эссен" – второй сторожевой корабль проекта 11356 (первый – "Адмирал Григорович"). Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой, зенитной артиллерией и реактивной бомбовой установкой.

Подлодка класса "Огайо" оснащена 150 тактическими ракетами "Томагавк" и считается одной из крупнейших в мире.