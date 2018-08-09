Военный эксперт прокомментировал возможное размещение ПРО США в космосе

В Вашингтоне обсуждается возможность размещения элементов ПРО в космическом пространстве, сообщают американские СМИ. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik оценил, насколько реальны эти планы.

Пентагон и конгресс США обсуждают возможность размещения элементов противоракетной обороны (ПРО) в космическом пространстве, сообщает американское издание Defense News со ссылкой на главу агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенанта Сэмуэля Гривза.

По его данным, тема обсуждается "активно в течение последнего года". Речь идет о размещении в космосе специальных датчиков. "Размещение сенсоров в космосе серьезно обсуждается и поддерживается, потому что мы обязаны сделать это", – заявил Гривз.

Сообщается, что базой для такой программы может стать уже существующая в США система оповещения об активности в космосе.

В конце июля палата представителей конгресса США проголосовала за согласованную с сенатом версию оборонного бюджета. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года.

Аналитик Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik отметил, что США планомерно готовятся к размещению оружия в космосе.

"США сейчас ведут активную информационную подготовку к дальнейшему увеличению военного бюджета и развитию гонки высокотехнологичных вооружений. Мы видим это как в сфере обычных вооружений, так и в подготовке к модернизации ядерных сил США. Также помимо развития наземных элементов ПРО в Европе мы видим и подготовку к развитию гонки вооружений в космосе", – сказал Борис Рожин.

Предлогом для этого, по его словам, является якобы существующая угроза американским спутникам со стороны России и Китая.

"Ссылаясь на якобы неминуемую угрозу со стороны России и Китая, они готовятся разрабатывать средства как противоспутниковой защиты, так и нападения, а в перспективе – средства нападения систем "космос-земля". Понятно, что от идеи до реализации может пройти достаточно большой срок, но если такая политика будет утверждена, то уже в следующем году на сенатских слушаниях по увеличению оборонных ассигнований вполне можно будет увидеть попытки добиться выделения серьезных средств на такие программы. Отсюда, кстати, и заявления о необходимости создания военно-космических сил, что недавно уже было сделано. И, несомненно, в рамках того же курса будут выделяться деньги на создание новых видов оружия", – считает Борис Рожин.

В настоящее время ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.

Против размещения в космосе элементов американской ПРО выступил российский МИД. В ведомстве подчеркнули, что "действия американских законодателей отнюдь не способствуют конструктивности диалога по вопросам стратегической стабильности".

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