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Политик: на Украине все больше людей, опасных для окружающих

(обновлено: 19:58 09.08.2018)
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© REUTERS / Shamil Zhumatov Начало учебного года в Макеевке, Донецкой областиНачало учебного года в Макеевке, Донецкой области
© REUTERS / Shamil Zhumatov
Писательница Лариса Ницой возмутилась, что в летних лагерях на Украине могут оказаться дети, выступающие против войны в Донбассе. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал выступление скандальной украинской писательницы.

Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой возмутилась из-за летних лагерей, в которых отдыхают дети из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По ее словам, Киев не должен допускать, чтобы в подобных учреждениях могли оказаться ребята, "прославляющие Россию" и выступающие против военных действий в Донбассе.

"Для чего этих детей сводят с нашими украинскими детьми?", — заявила Ницой в эфире телеканала ZIK

По ее словам, Украина должна заботиться о воспитании нового поколения и поэтому не должна допускать, чтобы в лагерях "сталкивались лбами" дети, "исповедующие" разные политические взгляды.

Лариса Ницой известна своими провокационными высказываниями. Так, в феврале ее возмущение вызвали говорящие по-русски киевляне, а в июне она устроила скандал, услышав русскую речь в здании СБУ.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал выступление скандальной писательницы. 

"Госпожа Ницой известна исключительно своими националистическими русофобскими выходками, которые эпатируют, кстати, и очень многих на самой Украине. Она называет себя писательницей, но особых литературных достижений за ней не замечено – выступает она главным образом в роли  блогерши-подстрекательницы, борющейся за "чистоту украинской нации". Она, как сейчас говорят, "ловит хайп" от скандалов, которые вызывают ее идиотские высказывания", – сказал Вадим Колесниченко. 

По его мнению, такие люди опасны тем, что создают питательную среду для потенциальных гражданских конфликтов. 

"Чем опасны такие как Ницой? Они создают вокруг себя питательную среду для людей больных, неполноценных, чем-то обиженных. А эти люди, подстрекаемые такими как Ницой, могут быть уже реально опасны для окружающих, могут совершать акты агрессии, в том числе с оружием в руках, против тех, кто им не нравится. И самое неприятное для Украины, что таких людей там все больше и больше. А некоторые украинские СМИ подогревают это, и все это в результате может привести Украину к новым серьезным гражданским столкновениям", – предупредил Вадим Колесниченко.   

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