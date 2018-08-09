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Американист: Россия для США – друг? Скорее – "когда-то потерянный брат"

(обновлено: 18:51 09.08.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Американский журналист объяснил, почему Россия – друг США. В эфире радио Sputnik американист Александр Домрин отметил, что, несмотря на русофобски настроенную часть "вашингтонского обкома", в Америке еще раздаются здравые голоса.

Россия – друг США, иначе не стала бы на протяжении десятилетий мириться с агрессией Вашингтона. Такое мнение высказал на страницах журнала Foreign Policy  американский журналист Дэвид Свонсон.

Здание Капитолия США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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Автор перечисляет антироссийские действия США за последние сто лет. В 1918 году, напоминает он, американский контингент занял Мурманск. Во время Второй мировой войны будущий президент Гарри Трумэн предлагал помогать СССР, если будет побеждать нацистская Германия, и Германии, если верх будет одерживать Советский Союз, чтобы обе стороны понесли как можно большие потери. Кроме того, официальный Вашингтон два года отказывался открывать в Европе второй фронт, отмечает Свонсон.

Во время холодной войны одним из главных источников доходов для американских оружейников и кинематографистов стала пропаганда советской угрозы, превосходства СССР в ядерном арсенале и "русских танков в Корее" – а для многих других регионов эта ложь обернулась угрозой военного конфликта, пишет журналист.

США, по мнению автора статьи, втянули Советский Союз в Афганскую войну и вооружили его противников. Вашингтон также препятствовал советским инициативам по ядерному разоружению и дипломатическому урегулированию спорных вопросов.

Посольство России в Вашингтоне
© AFP 2018 / Jim Watson
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После воссоединения Германии Штаты и их союзники обещали Москве, что НАТО не будет расширяться, однако альянс очень быстро стал двигаться на восток, устраивая военные конфликты, напоминает Свонсон.

В то же время Вашингтон открыто хвалился вмешательством в выборы в России и поддержкой правительства Бориса Ельцина, игнорируя интересы Москвы и продолжая считать ее главным врагом, добавляет журналист.

Когда Россия предлагала заключить договоры о космических вооружениях, деятельности в киберпространстве или ядерных ракетах, США всякий раз отказывались, отмечает Свонсон.

На тот факт, что Москва поддержала соглашение с Ираном, никто просто не обратил внимания. Президент Барак Обама поспособствовал перевороту на Украине, а его преемник Дональд Трамп начал поставлять оружие новому режиму в Киеве.

Молодые люди в национальных флагах США и России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Свонсон напоминает, что Россию бездоказательно обвиняют в причастности к крушению малайзийского лайнера на востоке Украины, в "агрессивных" перехватах американских самолетов рядом со своими границами, присоединении Крыма путем референдума и других "проступках", ни один из которых не сравнится с тем, что США делают во многих других странах.

"Так какое же отношение все это имеет к тому, что Россия – наш друг, спросите вы?", – подытоживает Свонсон и замечает, что с этим "не стал бы мириться никто, кроме друга".

В эфире радио Sputnik американист, профессор ВШЭ Александр Домрин  высказал мнение, с чем связаны подобные здравые голоса, которые раздаются со стороны американских представителей.

"В США до сих пор еще раздаются здравые голоса, и это касается некоторых американских журналистов, историков. Самый, с моей точки зрения, адекватный голос по российско-американским отношениям, – это голос Стивена Коэна, ныне профессора Нью-Йоркского университета. Все эти здравые голоса говорят о том, что у США особые отношения к России. Соединенные Штаты очень часто видят Россию как своего когда-то потерянного брата, более того, брата-близнеца. Наблюдая именно за Россией, Америка начинает лучше понимать саму себя. Но проблема в том, что это – здравые голоса для здоровой части Америки. К сожалению, в американской элите сохраняется антирусский, русофобский консенсус. И эти здравые голоса являются раздражителями для русофобского консенсуса в "вашингтонском обкоме". Америка – не монолитное общество, и там есть разные подходы и разные отношения к РФ. Сейчас русофобия идет вширь в значительной степени благодаря антирусской истерике в американских СМИ, и в этом, с моей точки зрения, – тормоз в нормализации отношений между нашими странами", – сказал Александр Домрин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 

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