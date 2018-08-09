Сенатор: санкционная тактика США "просто зашкаливает"

В Кремле назвали новые санкции США против России незаконными. В эфире радио Sputnik сенатор Игорь Морозов высказал мнение, что санкции сегодня стали инструментом давления на другие государства, при этом Вашингтон просто придумывает очередные поводы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о новых санкциях США за "использования Россией химоружия в Солсбери". По его словам, такая увязка категорически неприемлема и незаконна.

"И подобные рестрикции, собственно, как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании и по нашему убеждению являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", – заявил Песков.

Песков также отметил, что пока рано говорить о контрмерах на новые санкции.

Новые ограничительные меры США вступят в силу 22 августа. Об этом говорится в сообщении госдепартамента. Санкции будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения.

Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта.

При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

В эфире радио Sputnik член Совета Федерации Игорь Морозов высказал мнение, что США придерживаются определенной тактики в санкционном давлении.

"Санкционная политика США – это инструмент давления на государственный суверенитет, на конкуренцию на мировых рынках, это мощнейшее давление на демократию, то есть на все то, что американцы многие десятилетия пропагандировали как свои достоинства, американские ценности. На самом деле все оказалось наоборот. Сегодня те санкции, которые американцы вводят против России, против Китая, объявляя ему торговую войну, против Ирана – это все является механизмом давления на государства. Поэтому я думаю, что Скрипали – это один из предлогов той тактики, которую американцы вместе со своими англо-саксонскими партнерами проводят по всему миру: сначала придумывают миф, провоцируют определенную ситуацию и в дальнейшем начинают давить мощнейшим образом во всех СМИ, манипулируя общественным мнением. На сегодняшний день эта тактика просто зашкаливает", – сказал Игорь Морозов.

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли без сознания в британском городе Солсбери. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Кроме того, как заявил президент РФ Владимир Путин, Москва не раз предлагала Лондону оказать всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов до сих пор нет. Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

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