Авиаэксперт оценил планы по улучшению боевых характеристик "Алигаторов"

Вертолёты Ка-52 Аллигатор во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области

Вертолёты Ка-52 Аллигатор во время совместных стратегических учений (ССУ) вооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области

В России планируют улучшить боевые характеристики "Аллигаторов". С чем связано решение провести модернизацию разведывательно-ударных вертолетов, в эфире радио Sputnik рассказал авиаэксперт Виктор Прядка.

В России решили модернизировать разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор". Соответствующую информацию опубликовали на портале госзакупок.

Так, планируется улучшить эффективность применения противотанкового управляемого вооружения. Для этого военные специалисты намерены модернизировать гиростабилизированную оптико-электронную систему (ГОЭС-451), чтобы повысить характеристики по дальностям обнаружения и распознавания целей.

Все работы в этом направлении должны завершиться до конца сентября.

ГОЭС-451 устанавливается в носовой части вертолета и оснащена телевизионной камерой, тепловизором, лазерным дальномером-целеуказателем, а также датчиком лазерного облучения и системой наведения противотанковых управляемых ракет. Таким образом, улучшение характеристик ГОЭС-451 повысит эффективность применения управляемых ракет типа "Вихрь-1".

Комплекс управляемого вооружения "Вихрь-М" входит в состав вертолета Ка-52 "Аллигатор". На вертолете установлены 12 сверхзвуковых управляемых ракет "Вихрь-1", которые предназначены для борьбы с танками. Дальность стрельбы – от 500 метров до 8 километров.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка отметил, что модернизация повысит боевую эффективность "Аллигатора".

"Защита танков потенциального противника постоянно возрастает, то есть расстояние, на котором танк может обнаружить вертолет, увеличивается. Для того чтобы "Аллигатор" был защищен и мог раньше применить вооружение, ему необходимо более современное радиоэлектронное оборудование, в том числе то, которое создает помехи оборудованию танков. С учетом последних достижений в технологии производства боеприпасов, которые могут атаковать танки, нужно было увеличить дальность наведения этих боеприпасов, время применения и скорость. Все это связано с боевой эффективностью. За счет этого "Аллигатор" сможет применять свое вооружение на гораздо большем расстоянии, раньше обнаруживать танки и противодействовать средствам нападения. И поскольку "Аллигатор" – это, по сути, летающая платформа, на которую можно с течением времени устанавливать более современное вооружение и радиоэлектронное оборудование, то его можно модернизировать до бесконечности", – сказал Виктор Прядка.

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