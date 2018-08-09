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Экономист: падение курса рубля – "чисто спекулятивная история"

(обновлено: 15:06 09.08.2018)
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© Depositphotos / valphotoКурс рубляКурс рубля
© Depositphotos / valphoto
Рубль продолжил падение на фоне новых санкций США, курс доллара превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года. Экономист Алексей Зубец в эфире радио Sputnik проанализировал ситуацию и предположил, какой дальше будет динамика курса рубля.

Рубль продолжил падать на фоне сообщений о новых санкциях США против России. Курс доллара расчетами "завтра" на 10:04 мск четверга вырос на 80 копеек – до 66,35 рубля, курс евро – на 83 копейки, до 76,95 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом доллар уже дорожал до 66,64 рубля, евро – до 77,27 рубля.

Спустя час торгов рубль компенсировал половину утренних потерь против основных резервных валют, но все еще теряет порядка 60-70 копеек к доллару и евро.

Накануне госдепартамент США объявил о новых санкциях против Москвы из-за "использования Россией химоружия в Солсбери".

Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Эксперт: санкции США от действий России не зависят в принципе
Ограничения будут состоять из двух пакетов. Первый, который вступит в силу через 15 дней, предусматривает запрет на поставку в Россию электронных устройств и продукции двойного назначения.

Санкции второй волны, которые могут ввести через 90 дней, включают в себя возможное снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. При этом Вашингтон заявляет, что готов отказаться от второго пакета ограничений, если Россия даст гарантии неприменения химоружия и разрешит наблюдателям ООН провести проверки "на местах".

В российском посольстве в США подчеркнули, что санкции вводятся под надуманным предлогом.

Кроме того, на прошлой неделе в конгресс США внесли законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против российского госдолга и государственных банков.

Объявление о новых санкциях и даже их возможное введение не в состоянии заметно повлиять на курс рубля, колебания курса в последние дни – "чисто спекулятивная история", такую точку зрения высказал в эфире радио Sputnik проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

"Чтобы понять, что будет с рублем, нужно понимать, что иностранная валюта в нашу экономику доходит по двум каналам: инвестиции и структура торгового баланса. А положительное сальдо в торговом балансе у нас весьма велико: Россия продает товаров гораздо больше, чем покупает. С инвестициями из-за последних санкций могут быть проблемы – скорее всего, приток прямых инвестиций в Россию, инвестиций по линии банковских кредитов и инвестиций в российские ценные бумаги не будет увеличиваться. С другой стороны, при текущем уровне цен на нефть мы не рискуем потерять положительное сальдо торгового баланса, и, таким образом, не увидим падения доходов России от внешней торговли. А на сегодняшний день основным источником иностранной валюты для России остается положительное сальдо внешней торговли. Подскок курса доллара в последние дни, на мой взгляд, связан с чисто спекулятивной историей – попыткой "раскачать качели" и прокатиться на курсе доллара вверх-вниз. Сначала спекулянты работают на его повышение, а потом будут работать на его падении. Спекулянты этим приемом пользуются постоянно, для них это основной источник дохода. И для них эти санкции – прекрасный шанс заработать на динамике", – сказал Алексей Зубец.

Таким образом, фундаментальных угроз для курса рубля на сегодняшний день нет, считает эксперт. 

"Фундаментально позициям рубля ничто не угрожает, и я думаю, что в течение ближайших недель или, может быть, пары месяцев мы увидим стабилизацию и, возможно, определенный откат курса доллара вниз. Потому что фундаментально, если бы не действия спекулянтов и не политика правительства, которое покупает иностранную валюту для пополнения резервов, мы увидели бы курс не в 60 и не 65 (рублей за доллар – ред.), а в 45 или, может быть, даже меньше. 55 рублей – это справедливая оценка доллара на сегодняшний день, и если бы не действия спекулянтов, то ситуация осталась бы относительно стабильной. Потому что все санкции, о которых сегодня идет речь, не ограничивают российскую внешнюю торговлю. Поэтому это не может нанести серьезного ущерба российской экономике, и, соответственно, повторюсь, стабильности рубля в среднесрочной перспективе ничто не угрожает", – считает Алексей Зубец.

В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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"Иной уровень". Эксперт о призыве в США признать РФ "спонсором терроризма"
В марте в английском Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

В мае министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

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