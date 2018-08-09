"Больные мысли". Ганжара о плане Киева подготовить новую резолюцию по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи ООН.
Ранее Порошенко поддержал "Крымскую декларацию", опубликованную госдепартаментом США, – формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой Вашингтона.
В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что никакие резолюции Киева не влияют на жизнь на полуострове.
"Киевский режим в лице господина Порошенко и других деятелей показывает имитацию деятельности –они пытаются спекулировать крымским вопросом, придумывая все новые и новые резолюции и заявления. Но при этом мы, крымчане, прекрасно понимаем: все, что там говорится – это абсолютная неправда. В этом отношении Киев сам дискредитировал себя, поскольку уже четыре года делает заявления, выпускает резолюции, но от этого ничего не меняется. Вместо решения реальных проблем, которые накопились в украинском государстве, Киев пытается создавать бурную деятельность относительно возвращения Крыма, что априори невозможно. На международной арене подобные декларации уже не вызывают ни особого интереса, ни особой реакции. Все это больные мысли и амбиции украинских политиков. Самое главное, что на жизнь на полуострове, на развитие нашего Крыма все это никоим образом не влияет", – сказал Владислав Ганжара.
В Кремле не раз указывали на то, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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