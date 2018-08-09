"Больные мысли". Ганжара о плане Киева подготовить новую резолюцию по Крыму

Президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по Крыму к сессии ГА ООН. В эфире радио Sputnik крымский депутат Владислав Ганжара отметил, что никакие резолюции Киева на жизнь на полуострове не влияют.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к следующей сессии Генассамблеи ООН.

"Я дал поручение дипломатам готовить новую резолюцию по Крыму на следующую сессию Генассамблеи ООН, чтобы остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма", – написал Порошенко на своей странице в Facebook в четверг.

Ранее Порошенко поддержал "Крымскую декларацию", опубликованную госдепартаментом США, – формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой Вашингтона.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что никакие резолюции Киева не влияют на жизнь на полуострове.

"Киевский режим в лице господина Порошенко и других деятелей показывает имитацию деятельности –они пытаются спекулировать крымским вопросом, придумывая все новые и новые резолюции и заявления. Но при этом мы, крымчане, прекрасно понимаем: все, что там говорится – это абсолютная неправда. В этом отношении Киев сам дискредитировал себя, поскольку уже четыре года делает заявления, выпускает резолюции, но от этого ничего не меняется. Вместо решения реальных проблем, которые накопились в украинском государстве, Киев пытается создавать бурную деятельность относительно возвращения Крыма, что априори невозможно. На международной арене подобные декларации уже не вызывают ни особого интереса, ни особой реакции. Все это больные мысли и амбиции украинских политиков. Самое главное, что на жизнь на полуострове, на развитие нашего Крыма все это никоим образом не влияет", – сказал Владислав Ганжара.

Крым вновь стал российским регионом после референдума, проведенного там в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

В Кремле не раз указывали на то, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Как отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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