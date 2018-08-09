Адвокат: более мягкого наказания членам "банды ГТА" быть не могло

Члены банды GTA, обвиняемые в серии убийств водителей в Мособлсуде во время оглашения приговора. 1 августа 2018

Члены банды GTA, обвиняемые в серии убийств водителей в Мособлсуде во время оглашения приговора. 1 августа 2018

Суд приговорил четырех членов "банды ГТА" к пожизненному заключению. Адвокат Денис Скрябин в эфире радио Sputnik отметил обоснованность вынесенного бандитам приговора.

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Московский областной суд приговорил четырех членов "банды ГТА" к пожизненному заключению, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Остаток жизни за решеткой проведут Хазратхон Додохонов, Умар Хасанов, Анвар Улугмурадов и Шерджон Кодиров. Зафарджона Гулямова приговорили к двадцати годам колонии строгого режима.

Прокурор просил для подсудимых сроки от пожизненного до 25 лет колонии. Им вменялись убийства, разбои, бандитизм, незаконное хранение оружия и другие преступления.

Вынося решение, судья Наталья Валикова, среди прочего, руководствовалась характеристиками обвиняемых – как отрицательными, так и положительными: среди последних учли то, что бандиты – молодые люди, и у некоторых из них есть маленькие дети.

Кроме того, судья приняла во внимание, что бандиты признали вину (правда, только частично) и помогали раскрывать преступления. Роль каждого была учтена в обосновании к приговору. В рамках гражданских исков с преступников взыскали около миллиона рублей в пользу родственников жертв.

Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин в эфире радио Sputnik прокомментировал вынесенный участникам "банды ГТА" приговор.

"На мой взгляд, суд вполне обоснованно дал подобные сроки, установил вину, причастность всех лиц к этому делу. И, учитывая тот резонанс и тот шум, который был поднят в обществе, ожидать какого-то более мягкого срока или более мягкого наказания не следовало. Это стало своего рода публичным указанием всем лицам, всем преступникам, которые планировали подобные преступления: мера наказания будет столь сурова, что необходимо подумать несколько раз перед тем, как совершать подобные преступления. Соответственно, данное преступление, его раскрытие и судебное решение о привлечении их (участников "банды ГТА" – ред.) будет в дальнейшем использовано, в том числе, в целях профилактики подобных преступлений и их недопущения в дальнейшем. Кроме того, подобное раскрытие и доведение дела до суда, его полное расследование, ко всему прочему, повышает и авторитет правоохранительных органов", – сказал Денис Скрябин.

"Бандой ГТА" СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Это название отсылает к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA). В банде состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение еще на двух.

© РИА Новости / Виталий Белоусов Перейти в фотобанк В Подмосковье задержаны участники банды, которую подозревают в серии убийств на автодорогах

Нападения бандиты совершали на подмосковных автомагистралях. По ночам они заставляли водителей остановиться, пробивая колеса машин при помощи самодельных шипов, убивали жертв и забирали их имущество.

В августе 2017 года в Мособлсуде произошла перестрелка с участием членов банды. Пятеро фигурантов напали в лифте на двоих сопровождавших их конвоиров, освободились и завладели оружием. В перестрелке троих подсудимых убили, четвертый впоследствии скончался в больнице.

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