Политолог о запросе Ассанжу: США ищут хотя бы "соломинку" против РФ

Джулиан Ассанж изучает запрос сенаторов США дать показания по "российскому вмешательству", сообщил адвокат основателя WikiLeaks. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik рассказал, что, по его мнению, американским сенаторам нужно от Ассанжа.

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж и его адвокаты изучают запрос со стороны комитета сената США по разведке дать показания в части предполагаемого вмешательства со стороны России в американские выборы в 2016 году, сообщил РИА Новости один из его защитников Карлос Поведа.

"Его уведомили (о запросе), но сейчас господин Ассанж изучает это при консультациях с его адвокатами в США", – сказал Поведа.

Адвокат заметил, что в случае принятия Ассанжем положительного решения по данному запросу может понадобиться вмешательство президента Эквадора Ленина Морено. Дело в том, что ответы на вопросы могут быть даны и через интернет, но власти Эквадора с конца марта отключили Ассанжа, скрывающегося в посольстве страны в Лондоне, от внешних коммуникаций.

Ранее WikiLeaks в Twitter разместила копию письма, подписанного сенатором Марком Уорнером и его заместителем сенатором Ричардом Бурром. В сообщении говорится, что документ был передан через посольство США в Лондоне и юристы рассматривают его.

Как следует из переданного письма, датированного 1 августа 2018 года, вызов Ассанжа связан с расследованием якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США в 2016 году. Ему предлагается дать показания в закрытом режиме "в согласованное время в согласованном месте".

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американские сенаторы намерены "попробовать поторговаться" с Ассанжем.

"Речь идет о том, что в связи с продолжающейся антироссийской истерией в американском истеблишменте и на фоне сообщений о возможных подвижках с пребыванием Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне те рьяные американские сенаторы, которые "роют компромат" на Россию, хотят оседлать новостную повестку и попробовать поторговаться с Ассанжем, над которым навис "дамоклов меч" экстрадиции в США. Тем самым они пытаются заинтересовать его дать им какую-нибудь информацию, способную поддержать "волну" по поводу якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы. Эта волна сейчас сходит на нет: комиссия Мюллера завершает свою работу, и понятно, что если за время всей этой шумной кампании ничего не всплыло, то реальных фактов там нет. Поэтому сейчас пытаются использовать любую "соломинку", чтобы как-то подогреть эту тему", – сказал Александр Коньков.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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