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Эксперт: санкции США от действий России не зависят в принципе

(обновлено: 11:30 09.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкБелый дом в ВашингтонеБелый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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США объявили о введении новых санкции против России в связи с "делом Скрипалей". Однако эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский уверен, что данные санкции никак не связаны с инцидентом в Солсбери. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Администрация США объявила о введении с 22 августа новых санкций против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. 

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В основу санкций лег американский закон о контроле за химическим и биологическим оружием, принятый еще в 1991 году. Ранее он уже применялся в марте 2018 года, когда США ввели санкции против КНДР за использование химоружия при убийстве Ким Чен Нама, брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, а также в отношении Сирии в 2013 году.

В сообщении госдепартамента США отмечается, что ограничительные меры вступят в силу через 15 дней после уведомления конгресса.

Второй пакет санкций против России из-за инцидента в Солсбери будет введен через три месяца, если Москва не выполнит выдвигаемые США требования.

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© РИА Новости / Алексей Агарышев
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О готовящихся ограничениях США уведомили Россию в среду, 8 августа. Представитель ведомства уточнил, что новые санкции предусматривают запрет на поставку в РФ продукции двойного назначения. Но останется и ряд исключений, в том числе в области сотрудничества в космосе и поставок авиационных составляющих.

При этом ограничительные меры второй волны могут включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США российской авиакомпании "Аэрофлот" и почти полное прекращение американского экспорта. Чтобы этого избежать, как заявили в Госдепе, Россия должна дать гарантии неприменения химоружия и разрешить наблюдателям ООН провести проверки на местах. Это нужно сделать в течение 90 дней.

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В Совфеде прокомментировали решение США ввести новые санкции против России. Так, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в интервью RT заявил, что инцидент в Солсбери, из-за которого США приняли решение ввести новые антироссийские санкции, является лишь предлогом. При этом первый зампред комитета Владимир Джабаров отметил, что российская сторона готова к новым недружественным шагам США.

В эфире радио Sputnik эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский высказал мнение, что США будут вводить санкции независимо от действий России.

"США вводят санкции отнюдь не по причине каких-либо частных сложностей в двусторонних отношениях. И я в данном случае никак бы их не связывал непосредственно с событиями в Солсбери. Санкции – это долгосрочная политика США в отношении России, которая не зависит от действий самой России в принципе. И соответственно, об отмене санкций США мы вообще думать в ближайшие годы не должны. Причины для введения новых санкций могут быть совершенно любыми. Вместе с тем подвижки в отношении европейских санкций могут быть, если европейцы на фоне ухудшения взаимоотношений с США почувствуют себя свободными от американской политики и смогут отойти от нее в сторону, но и об этом пока говорить рано", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Сотрудники английской полиции
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В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

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