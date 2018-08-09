"Вечная эквилибристика". Политолог о позиции ЕС по Южной Осетии

Российских дипломатов удивило заявление ЕС по грузино-осетинскому конфликту. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Евросоюз демонстрирует своеобразный подход к международному праву.

Постпредство России при Евросоюзе выразило удивление в связи с заявлением главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, приуроченным к 10-й годовщине грузино-осетинского конфликта.

В своем заявлении Могерини вновь подчеркнула, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, и выразила сожаление, что "российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, принятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза".

"Упомянутая декларация ЕС оставляет странное впечатление – как будто совсем недавняя история всеми забыта, и это дает повод переписывать ее заново. Начиная с заголовка, в котором содержится ссылка на "конфликт между Россией и Грузией", искажается картина того, что на самом деле произошло в августе 2008 года", — говорится в комментарии постпредства, поступившем в РИА Новости.

Дипмиссия напоминает в этой связи, что в ночь на 8 августа 2008 года грузинские вооруженные силы начали полномасштабную атаку на столицу Южной Осетии Цхинвал. В то же время они напали на российских миротворцев, дислоцированных в Южной Осетии с согласия Грузии в рамках международных договоренностей. Десять российских военнослужащих погибли, 40 получили ранения. Были жестоко убиты сотни мирных жителей, тысячи остались без крова.

В связи с прямой угрозой российским гражданам, проживающим в Южной Осетии, и с целью избежать геноцида народа республики Российской Федерации не оставалось ничего другого, как использовать свои вооруженные силы для принуждения к миру, напомнили в представительстве. "Почему-то Евросоюз счел неудобным упомянуть этот факт, сосредоточившись взамен на "процветающей экономике" Грузии и представив эту страну в качестве "модели демократической стабильности", — отмечается в комментарии.

"Мы потрясены тем, насколько короткую и избирательную память продемонстрировал Евросоюз, и надеемся, что в будущем он будет воздерживаться от необоснованных и политизированных заявлений", — заключили в постпредстве.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ЕС применяет двойные стандарты к принципам права народов на самоопределение.

"Наше удивление естественно, потому что Европа в очередной раз показала, что она не хочет видеть существование Южной Осетии и Абхазии. Это вечная эквилибристика с принципом целостности государств и с принципом права народов на самоопределение. Там, где Запад хочет развала государства, он — за право народов на самоопределение. Как, например, в Югославии. А там, где он этого не хочет, он — за целостность государства. И с точки зрения этого подхода, самостоятельной Южной Осетии они не видят. К тому же, они не видят, что нападала Грузия, что она стреляла, убивала, а Россия лишь принуждала Грузию к миру. Мы ведь на территории Грузии не воевали – мы лишь отогнали их от Южной Осетии. Мы не можем терпеть такой – как бы сказать помягче – своеобразный подход к международному праву, который есть у ЕС. Мы должны выразить свое несогласие, что мы и сделали. Вряд ли это повлияет на позицию Европы. Это нежелание видеть свободу Осетии при желании видеть свободу югославских республик – это система двойных стандартов", — сказал Дмитрий Журавлев.

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