РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Вечная эквилибристика". Политолог о позиции ЕС по Южной Осетии

01360
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в СтрасбургеФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Российских дипломатов удивило заявление ЕС по грузино-осетинскому конфликту. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Евросоюз демонстрирует своеобразный подход к международному праву.

 Постпредство России при Евросоюзе выразило удивление в связи с заявлением главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, приуроченным к 10-й годовщине грузино-осетинского конфликта.

В своем заявлении Могерини вновь подчеркнула, что ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии, и выразила сожаление, что "российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, принятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза".

"Упомянутая декларация ЕС оставляет странное впечатление – как будто совсем недавняя история всеми забыта, и это дает повод переписывать ее заново. Начиная с заголовка, в котором содержится ссылка на "конфликт между Россией и Грузией", искажается картина того, что на самом деле произошло в августе 2008 года", — говорится в комментарии постпредства, поступившем в РИА Новости.

Дипмиссия напоминает в этой связи, что в ночь на 8 августа 2008 года грузинские вооруженные силы начали полномасштабную атаку на столицу Южной Осетии Цхинвал. В то же время они напали на российских миротворцев, дислоцированных в Южной Осетии с согласия Грузии в рамках международных договоренностей. Десять российских военнослужащих погибли, 40 получили ранения. Были жестоко убиты сотни мирных жителей, тысячи остались без крова.

В связи с прямой угрозой российским гражданам, проживающим в Южной Осетии, и с целью избежать геноцида народа республики Российской Федерации не оставалось ничего другого, как использовать свои вооруженные силы для принуждения к миру, напомнили в представительстве. "Почему-то Евросоюз счел неудобным упомянуть этот факт, сосредоточившись взамен на "процветающей экономике" Грузии и представив эту страну в качестве "модели демократической стабильности", — отмечается в комментарии.

"Мы потрясены тем, насколько короткую и избирательную память продемонстрировал Евросоюз, и надеемся, что в будущем он будет воздерживаться от необоснованных и политизированных заявлений", — заключили в постпредстве.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что ЕС применяет двойные стандарты к принципам права народов на самоопределение.

"Наше удивление естественно, потому что Европа в очередной раз показала, что она не хочет видеть существование Южной Осетии и Абхазии. Это вечная эквилибристика с принципом целостности государств и с принципом права народов на самоопределение. Там, где Запад хочет развала государства, он — за право народов на самоопределение. Как, например, в Югославии. А там, где он этого не хочет, он — за целостность государства. И с точки зрения этого подхода, самостоятельной Южной Осетии они не видят. К тому же, они не видят, что нападала Грузия, что она стреляла, убивала, а Россия лишь принуждала Грузию к миру. Мы ведь на территории Грузии не воевали – мы лишь отогнали их от Южной Осетии. Мы не можем терпеть такой – как бы сказать помягче – своеобразный подход к международному праву, который есть у ЕС. Мы должны выразить свое несогласие, что мы и сделали. Вряд ли это повлияет на позицию Европы. Это нежелание видеть свободу Осетии при желании видеть свободу югославских республик – это система двойных стандартов", — сказал Дмитрий Журавлев.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!




Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена