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Эксперт: США бросили палестино-израильский конфликт на произвол судьбы

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© РИА Новости / Ахмет АбедПерейти в фотобанкНа границе сектора Газа и Израиля. Архивное фотоНа границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото
© РИА Новости / Ахмет Абед
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ВВС Израиля атаковали свыше 100 военных целей в секторе Газа. Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов отметил, что третьи силы устранились от решения конфликта.

 Израильская авиация атаковала свыше 140 "стратегических военных целей" в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы со стороны палестинских боевиков, сообщила армейская пресс-служба.

По данным израильских военных, в результате трех массированных налетов уничтожены штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты, которые использовало правящее в анклаве движение ХАМАС.

"Удары наносятся в ответ на ракеты, выпущенные из сектора Газа по израильской территории в течение вечера и ночи", — сказано в армейской сводке.

По данным палестинских медиков, в результате бомбежек погибли три человека, в том числе женщина и ребенок.

С вечера среды, 8 августа, израильские военные насчитали примерно 150 пусков ракет из сектора Газа, из которых 25 перехвачены противоракетными комплексами "Железный купол". Наибольший урон нанес первый залп по приграничному городу Сдероту, где реактивный снаряд попал в жилой дом и были ранены, по меньшей мере, двое израильтян. Сирены тревоги продолжали звучать всю ночь, предупреждая население приграничных районов о новых обстрелах из анклава.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов прокомментировал ситуацию.

"Конфликт обостряется, он переходит в горячую фазу. Все спонсорские усилия американцев вести переговоры не увенчались успехом. Москва активно не подключается – она больше занята сирийским урегулированием. И вот пока члены Совбеза ООН активно не займутся палестинским вопросом, он будет всегда кровоточить. Тем более что американцы бросили на произвол судьбы эту проблему, когда признали Иерусалим столицей Израиля. И сейчас Израиль и Палестина выясняют свои отношения. За событиями наблюдает Египет, который пытался выступать посредником в урегулировании вопроса, но ему сейчас не до этого. Так называемые "арабские друзья" палестинского народа заняты Ираном. Отсюда и все проблемы", — сказал Станислав Тарасов.

Очередной виток эскалации начался в понедельник, 6 августа, когда израильский танк уничтожил двух активистов ХАМАС. По версии военных, те вели снайперский огонь по военнослужащим на границе. ХАМАС утверждал, что они принимали участие в учениях, и обещал отомстить за их гибель.

Обмен ударами осложняет работу над долгосрочным мирным соглашением, которая идет при посредничестве Египта и ООН. По данным СМИ, на прошлой неделе обеим сторонам конфликта был представлен проект документа, предполагающий на первом этапе прекращение палестинских атак в обмен на ослабление блокады сектора Газа.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, – "ВКонтакте" и Одноклассники.

Есть еще Instagram, где все ярко и наглядно. Обещаем! 


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