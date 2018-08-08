"Что Тимошенко, что Порошенко…" Депутат из Крыма о рейтингах на Украине

В Киеве обнародованы данные очередного опроса о рейтинге украинских политиков. Наивысшая позиция в рейтинге – у Юлии Тимошенко. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о результатах опроса.

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко продолжает возглавлять президентский рейтинг. На предстоящих выборах главы государства ее готовы поддержать 17,7% избирателей, действующий президент Петр Порошенко лишь на пятом месте, свидетельствуют последние данные социологической группы "Рейтинг".

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года. Петр Порошенко официально пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.

"Лидером президентского рейтинга остается Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 17,7% тех, кто примет участие в голосовании и уже определился с выбором. За Анатолия Гриценко (экс-министр обороны, – ред.) могут отдать свои голоса 10,7%, за лидера партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко – 8,9%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 8,5%, за действующего президента Петра Порошенко – 8,3%", – говорится в пресс-релизе.

За украинского комика Владимира Зеленского и музыканта Святослава Вакарчука проголосовали бы по восемь процентов опрошенных, за лидера партии "За жизнь", депутата Верховной рады Вадима Рабиновича – 5,9%. Рейтинг других кандидатов – менее трех процентов. Почти каждый пятый не определился с выбором.

"Антирейтинг продолжает возглавлять Петр Порошенко: 50,4% респондентов не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах", – говорится в исследовании.

Депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о результатах опроса.

"Я думаю, после того, как они "зачистили поле" от левой оппозиции – от коммунистов, других левых, от регионалов ("Партия регионов Украины", – ред.), у Тимошенко шансы стать президентом есть. Но что это принесет народу? Все те же голод и разруху. Она (Юлия Тимошенко, – ред.) станет президентом, или Гриценко, или опять Порошенко, или кто-то еще из этой же команды – толку для людей в любом случае не будет. Эта команда уже себя показала, и понятно, что при любом из них (на посту президента, – ред.) в Украине люди будут жить все хуже, хуже и хуже", – сказал Степан Кискин.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей ярких и наглядных новостей, – наш Instagram.