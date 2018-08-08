"Главное – не содержание". Политолог об отправленном Трампом письме Путину

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в президентском дворце в Хельсинки. 16 июля 2018

В Кремле подтвердили, что письмо американского лидера Дональда Трампа для президента РФ Владимира Путина передано российской стороне. Политолог Георгий Федоров в эфире радио Sputnik прокомментировал это сообщение.

Письмо президента США Дональда Трампа для главы России Владимира Путина передано российской стороне по дипломатическим каналам, однако в Кремле с ним пока не ознакомились. Это подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Действительно, письмо было получено по дипломатическим каналам", – сказал он. "Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента", – добавил Песков.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что он передал послание Трампа российской стороне.

Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров в эфире радио Sputnik выделил тот факт, что письмо Дональда Трампа было передано по дипломатическим каналам.

"С моей точки зрения, главное – не то, что в письме, а то, что это письмо пошло по дипломатическим, то есть сугубо официальным каналам. Тем самым, я думаю, Трамп обезопасил себя от того, что контакт с российской стороной будет восприниматься его злопыхателями внутри США, как очередной повод для продолжения скандала вокруг якобы российского вмешательства в выборы. Форма отправки этого письма показывает, что взаимоотношения Трампа с Путиным абсолютно прозрачны, это взаимоотношения исключительно официального характера между лидерами двух государств. То есть это не конфиденциальные личные переговоры, которые, кстати, часто бывают в международной практике между лидерами разных государств", – отметил Георгий Федоров.

Расследование вменяемого России "вмешательства" в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, ведется в США независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и сената. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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