Мнение: США попытаются "микшировать" ситуацию с браком деталей для подлодок

Обновление британского атомного подводного флота могут отложить после того, как в пусковых трубах для баллистических ракет, разработанных и построенных в США, обнаружился сварочный дефект, сообщает газета The Times.
По плану британских ВМС в 2030-х годах подлодки типа Dreadnought должны заменить четыре подлодки класса Vanguard. Постройкой занимается британская компания BAE Systems, которая зависит от поставок компонентов и технологий из США по соглашению, заключенному еще в 1963 году.
Как пишет The Times, обстоятельства инцидента выясняются, а компания приостановила процесс сварки до окончания расследования. Пока неизвестно, приведет ли эта проблема к задержке строительства или увеличению расходов. Тем не менее, британское министерство обороны заявило, что изменений в графике и бюджете пока не предполагается.
Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik прокомментировал инцидент с поставкой Великобритании бракованных деталей из США.
"Ситуация весьма странная. Для Соединенных Штатов Великобритания остается ключевым союзником, а британский флот американцы десятилетиями вооружали. Подводные ядерные силы Великобритании – это практически полностью американские технологии, от реакторов подлодок до баллистических ракет с ядерными боеголовками. И, конечно, это (дефект в пусковых трубах – ред.) является ударом по престижу американского военно-промышленного комплекса. Думаю, что они (американские производители пусковых установок – ред.) приложат все усилия, чтобы эту ситуацию как-то "микшировать"", – сказал Александр Пылаев.
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