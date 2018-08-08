Мнение: США попытаются "микшировать" ситуацию с браком деталей для подлодок

США поставили Великобритании бракованные детали для атомных подлодок, сообщили СМИ. Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik назвал эту ситуацию странной.

Обновление британского атомного подводного флота могут отложить после того, как в пусковых трубах для баллистических ракет, разработанных и построенных в США, обнаружился сварочный дефект, сообщает газета The Times.

По плану британских ВМС в 2030-х годах подлодки типа Dreadnought должны заменить четыре подлодки класса Vanguard. Постройкой занимается британская компания BAE Systems, которая зависит от поставок компонентов и технологий из США по соглашению, заключенному еще в 1963 году.

Пусковые установки для новых подлодок разрабатывает американская компания BWX Technologies. Представитель командования американских ВМС Билл Коуч подтвердил, что в их трубах действительно нашли дефекты сварочного шва. По его словам, ни одну из поставленных труб в строящиеся подлодки не установили.

Как пишет The Times, обстоятельства инцидента выясняются, а компания приостановила процесс сварки до окончания расследования. Пока неизвестно, приведет ли эта проблема к задержке строительства или увеличению расходов. Тем не менее, британское министерство обороны заявило, что изменений в графике и бюджете пока не предполагается.

Военный эксперт Александр Пылаев в эфире радио Sputnik прокомментировал инцидент с поставкой Великобритании бракованных деталей из США.

"Ситуация весьма странная. Для Соединенных Штатов Великобритания остается ключевым союзником, а британский флот американцы десятилетиями вооружали. Подводные ядерные силы Великобритании – это практически полностью американские технологии, от реакторов подлодок до баллистических ракет с ядерными боеголовками. И, конечно, это (дефект в пусковых трубах – ред.) является ударом по престижу американского военно-промышленного комплекса. Думаю, что они (американские производители пусковых установок – ред.) приложат все усилия, чтобы эту ситуацию как-то "микшировать"", – сказал Александр Пылаев.

Общая стоимость британской программы модернизации сил ядерного сдерживания – замены существующих подлодок на новые – оценивается в 41 миллиард фунтов. Сейчас четыре подлодки класса Vanguard с ракетами Trident – единственная система ядерного оружия, которая имеется у Великобритании. Каждая подлодка оснащена ракетами с 40 термоядерными боеголовками, все четыре базируются в районе Глазго.

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