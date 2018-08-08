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Экономист: Украина не сможет расплатиться с МВФ? Само собой

(обновлено: 17:32 08.08.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи. 20 июня 2017Президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи. 20 июня 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/ Николай Лазаренко
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В Раде заявили о неспособности Украины расплатиться с МВФ без новых траншей. Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов в эфире радио Sputnik отметил, что эти признания – давно известный факт.

Киев не сможет расплатиться по долгам перед Международным валютным фондом без новых траншей. Об этом заявил депутат Верховной Рады Вадим Денисенко в эфире телеканала "Прямой"

Депутат отметил, что в следующем году Украину ждет "сложная финансовая ситуация". По его словам, Киев должен будет выплатить МВФ более 6,5 млрд долларов.

Президент Украины Петр Порошенко на саммите НАТО в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Можно ли заплатить МВФ без получения новых траншей? На сегодня это невозможно", – признал парламентарий.

При этом Денисенко подчеркнул, что платеж от МВФ "критически важен" для Украины, поскольку от этого зависит получение кредита от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от Евросоюза. Он добавил, что банковская система в стране "убита" и единственный источник денег для Киева – иностранные кредиторы.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов отметил, что признания Денисенко – давно известный факт.      

"Это никогда не было новостью. Да, действительно, большая, если не подавляющая, часть траншей шла на обслуживание трех предыдущих кредитов. Это само собой. Да и сами кредиты выдаются Украине не на экономических условиях, а на политических, чтобы удержать на плаву экономику. Поэтому, действительно, страна лишь может обслуживать свои текущие задолженности путем привлечения новых кредитов, и, соответственно, выплачивая определенные проценты за эту услугу. Плюс к этому дополнительное условие – это непопулярные реформы", – сказал Павел Нефидов.       

Президент Украины Петр Порошенко 2 августа подписал положение об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде. Его создание является одним из ключевых требований к Украине со стороны Международного валютного фонда для предоставления очередного транша кредита. Кроме того, одним из условий МВФ называет повышение цен на газ для населения Украины. Власти в Киеве пока откладывают принятие решения по этому вопросу.

Жительница Украины продает овощи на Площади Независимости в Киеве. 2014 год
© AP Photo / Emilio Morenatti
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Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. С 2015 по 2017 годы Киеву четырьмя траншами было выделено более 8 млрд долларов.

Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако до сих пор этого не произошло. Одним из условий предоставления транша МВФ называет повышение цен на газ для населения Украины. Власти в Киеве пока откладывают принятие решения по этому вопросу.

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