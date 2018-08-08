Военный политолог о словах Мэттиса про космос: решили проверить "на слабо"

Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал космос новым театром военных действий. Военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о целях подобных заявлений со стороны представителей США.

Министр обороны США Джеймс Мэттис поддержал идею создания оперативного командования космическими силами внутри американских Вооруженных сил.

"Нам следует рассматривать космос как развивающийся театр военных действий. Создание оперативного командования, конечно, является одним из вариантов", – приводит ABC News слова главы Пентагона.

В июне Трамп поручил Пентагону создать отдельный род войск – Военно-космические силы – в связи с опасениями за безопасность американской инфраструктуры в космосе.

По словам Мэттиса, ведомство полностью поддерживает эту инициативу и работает над реализацией идеи. Глава Пентагона отметил, что космос – "такое же поле боя, как земля, воздух и море".

Сейчас в структуре Вооруженных сил США действуют шесть географических (Африканское, Европейское, Тихоокеанское, Северное, Южное, Центральное) и четыре функциональных (Стратегическое, Транспортное, Киберкомандование и Командование специальных операций) командования.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik высказал мнение о целях подобных заявлений.

"Конечно же, милитаризация космоса приведет к очень серьезным последствиям и в безопасности не будет себя чувствовать ни один человек на планете. Что касается подобных заявлений, то я думаю, что целей у них несколько. Во-первых, что называется, проверить Россию "на слабо", посмотреть на нашу реакцию, потом посмотреть на наши действия. То есть это, по сути, провокационные заявления. И еще одна цель – проверить реакцию международного сообщества", – считает Александр Перенджиев.

Он предположил, что идея милитаризации космоса продвигается военно-промышленным комплексом США ради увеличения своих доходов.

"Любые расходы можно будет оправдать тем, что они, дескать, строят систему "звездных войн" против России, а всем же понятно, что космос – это всегда риск: что-то может не взлететь, что-то упадет. Поэтому о результативности того, что они делают, спрашивать будет бесполезно. И поэтому там легче всего будет прикарманить любые деньги и объяснить любые расходы", – сказал Александр Перенджиев.

В июле палата представителей конгресса США одобрила проект оборонного бюджета, в котором предусмотрено финансирование создания эшелона космических средств для перехвата баллистических ракет.

В российском МИД подвергли критике это решение и призвали Вашингтон отказаться от развязывания космической гонки вооружений.

Сейчас ни одна страна не имеет оружия в космосе, хотя, согласно международным соглашениям, запрет на размещение касается только оружия массового уничтожения.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наши ВКонтакте и Facebook. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть Instagram. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!