"Иной уровень". Эксперт о призыве в США признать РФ "спонсором терроризма"

Сенаторы США предложили признать Россию "спонсором терроризма", пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог-американист Константин Блохин высказал мнение о том, как будут развиваться события в дальнейшем.

Газета "Коммерсант" в среду опубликовала текст законопроекта о новых санкциях против России, подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и тремя его коллегами.

По данным издания, конгрессмены, в частности, требуют от президента США Дональда Трампа заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, а также решить вопрос о признании РФ "государством-спонсором терроризма". Трампа также просят призвать РФ отказаться от "оккупации и поддержки сепаратистов" на территориях Грузии и Молдавии.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин рассказал, как, по его мнению, будут развиваться события.

"Учитывая те антироссийские настроения, которые существуют и в Демократической, и в Республиканской партии, я думаю, что этот законопроект, скорее всего, будет поддержан большинством членов конгресса. Формулировка о признании России "государством-спонсором терроризма" выходит на какой-то иной уровень. Складывается ощущение, что цель всей этой пропагандистской антироссийской кампании заключается в том, чтобы исключить Россию из Совбеза ООН в качестве постоянного члена. Понятно, что данный законопроект ударяет по Дональду Трампу, который попытался вывести двусторонние отношения из "минуса" в "ноль". Но теперь, что бы Трамп ни сделал, например, попытался наложить вето на этот закон, конгресс, я думаю, вето преодолеет, и в очередной раз Трампа объявит "ставленником Кремля". Но, заметьте, постоянное генерирование санкционных пакетов говорит о том, что главной своей цели санкции не достигают", – сказал Константин Блохин.

Отношения России и западных стран ухудшились весной 2014 года в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел санкции – сначала против отдельных физических лиц, затем против целых секторов экономики. Помимо этого, действуют санкции из-за "вмешательства России" в американские выборы в 2016 году.

Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Что касается обвинений во вмешательстве в выборы, то Россия не раз опровергала их, отмечая, что никаких доказательств США так и не привели, несмотря на то, что расследование длится уже более года.

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